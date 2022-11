Svensk dobbel – Udnes Weng på pallen: – Har overrasket

Oppdateres!

Søndag brynet langrennskvinnene seg på 20-kilometer jaktstart i Ruka, dobbelt så langt som de er vant med.

Der var svenske Frida Karlsson suveren og vant foran Ebba Andersson. Det ble et helnorsk spurtoppgjør om tredjeplassen mellom Tiril Udnes Weng, Heidi Weng og Silje Theodorsen, hvor Udnes Weng var sterkest.

– I dag var jeg heldig at løpet utviklet seg som det gjorde. Jeg hadde ikke klart det om folk hadde giret opp. Det ble lureløp, og det passet meg bra, sier Udnes Weng til TV 2.

– Fordi du er en luring?

– Nei, fordi jeg ikke orker å gå fort 20 kilometer i strekk. Jeg trenger pauser, og det fikk jeg i dag, sier hun. Udnes Weng også tok tredjeplassen under fredagens klassisk sprintrenn.

TO PALLPLASSER: Tiril Udnes Weng har gjort det godt i verdenscupen i Ruka, med tredjeplass i rennene fredag og søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Biter seg fast

TV 2s langrennsekspert Petter Northug er overrasket over Udnes Wengs prestasjoner i Ruka.

– På sprint vet vi at Tiril er bra, men jeg tror nok at hun er mest overrasket og glad selv over at hun lyktes på jaktstarten. Hun biter seg fast og rykket på et punkt i sistebakken og får de meterne hun trenger for å bli nummer tre.

– Tiril har overrasket denne helgen, og det er veldig artig å se at hun også lykkes på en jaktstart over 20 kilometer, sier Northug.

PALLEN: Ebba Andersson, Frida Karlsson og Tiril Udnes Weng kunne smile bredt etter søndagens jaktstart. Foto: Johanna Wallen / Bildebyrån

Heidi Weng, som overrasket med en 6.-plass på lørdagens 10-kilometer, er fornøyd med dagens fjerdeplass.

– Jeg er ikke skuffa. Jeg hadde ikke noe mål og mening før jeg kom hit, så jeg er veldig fornøyd. Selv om jeg vet at jeg kan spurte brukbart så er det ikke det jeg liker best. Jeg har vel stort sett bare måket på i denne løypa, men jeg merket at jeg ikke hadde sjans til å gå i fra. Da blir det som det blir, sier hun om løpet.

Svensk dobbel

Andersson og Karlsson, som kom øverst på pallen lørdag, gikk ut sammen i tet. I gruppa bak jaktet flere løpere, deriblant Heidi Weng, Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå.

Andersson og Karlsson økte avstanden til feltet bak utover løpet, og ved 11,1 kilometer var avstanden på 50 sekunder.

JAGET: De norske langrennskvinnene kjempet om tredjeplassen på jaktstarten i Ruka. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Gledelig for de norske var at både Ingvild Flugstad Østberg og Silje Theodorsen giret kraftig opp og tok igjen gruppa.

Med omtrent fire kilometer før mål rykket Karlsson i fra og skaffet en luke på 18 sekunder ned til sin svenske lagvenninne. Dermed avgjorde Karlsson, som gikk alene over målstreken og vant 33,3 sekunder foran Andersson.

– Jeg hadde vel egentlig ingen plan, men jeg kjente meg sterk. Da er det bedre å kjøre når man vil det, sier Karlsson til TV 2 om rykket.

Dagens seier var Karlssons fjerde i verdenscupen.

VANT: Frida Karlsson rykket fra lagvenninnen i den siste, lange bakken og vant jaktstarten i Ruka søndag. Foto: Johanna Wallen / Bildebyrån

Bak så det ut til å bli en helnorsk kamp om tredjeplassen. Den tok Udnes Weng foran Heidi Weng og Theodorsen. Udnes Weng gikk i mål 1:11 bak Karlsson.

Kalvå havnet på 8.-plass, mens Flugstad Østberg gikk i mål som nummer elleve. Helene Marie Fossesholm ble nummer 16.