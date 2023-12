Svarer på trenerens stikk: – En glipp fra barnehagetanta

TAR SELVKRITIKK: Erik Valnes fikk bot og gult kort for å ha glemt tidtaker-brikke lørdag. Sprinteren tar selvkritikk, samtidig som han sender et stikk tilbake til sin trener. Foto: Terje Pedersen

TOBLACH (TV 2): Erik Valnes ble straffet med bot og gult kort. Sprinttreneren kalte glippen for «barnehage». Nå svarer sprinteren.

– Det er hans egen skyld. Det er derfor jeg kaller lagledermøtet for foreldremøte, sier Norges sprinttrener Arild Monsen til TV 2.



Erik Valnes åpnet årets Tour de Ski med å stille til start i sprintprologen uten tidtaker-brikke.

Det resulterte i en bot på 3000 norske kroner og et gult kort - som potensielt kan vise seg å bli skjebnesvangert for en av Norges største sammenlagthåp.

Da Monsen møtte media etter prologen, hadde Valnes akkurat fått sin straff.

– Det er jævlig surt å få gult kort på en sånn tullete ting, men det er hans ansvar.

– Hva var det du sa til ham?

– Barnehage sa jeg, det er ikke noe mer å si, svarer Monsen med et glimt i øyet.



IKKE FORNØYD: Arild Monsen kom med harde uttalelser mot Erik Valnes etter at sprinteren glemte tidtaker-brikke og ble straffet. Foto: Geir Olsen

Sender stikk tilbake

Valnes møtte TV 2 etter å ha klokket inn som fjerdemann i finalen i Toblach.

Da var han mest skuffet over at pallplassen røk og at Norge sto igjen uten en eneste herreløper topp 3.

At han i tillegg sto igjen 3000 kroner fattigere og med et gult kort i bagasjen, hjalp naturligvis ikke på.

– Det er jo urutinert av meg. Jeg burde ha funnet ut at jeg skal ha på meg tidtaker-brikke. Så det skal ikke skje igjen, sier Valnes.

Uttalelsene til Monsen smiler han av.



– Han har jo rett. Men det var en glipp fra barnehagetanta også, svarer Valnes og smiler, før han fortsetter:

– Han var ikke flink nok til å følge med denne gangen han heller. Vi kan alle lære, smiler 24-åringen.



MED BRIKKE: Pål Golberg i aksjon i Toblach. Veteranen husket tidtaker-brikken som lagkamerat Erik Valnes glemte. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Får støtte

Pål Golberg var noe mer støttende i sine uttalelser om Valnes sin glipp, da han møtte TV 2.

– Vi har ansvaret selv for å ta brikken på. Sånn var det ikke for noen år tilbake. Han er ikke den første som gjør det og han blir ikke den siste. Vi må minne hverandre på det, så unngår vi flere gule kort, sier veteranen.



Golberg røk ut i kvartfinalen.

Søndag fortsetter Tour de Ski. Da står 10 kilometer klassisk på programmet.