Svarer Northug: – Nei, slikt kan man ikke si

Sverige var enorme favoritter på forhånd, men måtte se Norge stikke av med gullet og Tyskland med sølvet på VM-stafetten i Planica. Sverige måtte ta til takke med bronsemedaljene.

FIASKO: Petter Northug nøler ikke med å si at Sveriges bronse var fiasko. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

TV 2-ekspert Petter Northug var ikke nådig i sin dom over svenskenes innsats.

– Det er en fiasko med bronse til Sverige. For Sverige var det kun gull som gjaldt. Flere ting gikk galt for dem. Ebba falt, Frida kollapset på sin etappe og måtte bruke for mye energi. Ebba sin hendelse ble skjebnesvanger. De kreftene Frida måtte bruke for å forsøke å hente igjen kostet dem gullet, oppsummerte blant annet Northug om svenskenes innsats.

– Nei, slikt kan man ikke si

Maja Dahlqvist, som gikk ankeretappen for Sverige, reagerer på at Northug bruker ordet «fiasko» om prestasjonene deres.

– Nei, slikt kan man ikke si. Det er ikke bare å ta gullet på forhånd. Både Norge, Finland, Tyskland og USA kunne ha en bra dag, det visste vi på forhånd. Vi har individuelle medaljer hver for oss i Sverige, men Norge er et jevnt godt lag. Så jeg er ikke forundret over at vi tok bronsen, men selvsagt, vi hadde jo ønsket å slåss om gullet, sier Dahlqvist til TV 2.

Både Dahlqvist og lagvenninne Frida Karlsson mente skiene var med og ødela gullsjansene på stafetten.

BRONSE: Emma Ribom, Ebba Andersson, Frida Karlsson og Maja Dahlqvist måtte ta til takke med bronse på stafetten. Foto: Matthias Schrader

– Jeg kjente på skiene at glien ikke var helt med. Så kanskje vi slet litt med det, mener Dahlqvist, og får støtte fra lagvenninne Karlsson.

– Det var tungt. Men utstyret var ikke helt med oss. Jeg hadde ikke noen bra ski. Jeg kunne ikke sammenligne dem med Ingvilds ski, mener Karlsson, og slår fast:

– Vi hadde jo et sterkt lag. Med litt bedre forutsetninger kunne det blitt bedre, konstaterer hun.

Kjøper ikke svenskenes forklaring

Men i den norske leiren kjøper de ikke helt svenskenes påstander om at de hadde dårlige ski.

– Det er vel greit å ha noe å skylde på, flirer Tiril Udnes Weng, som gikk første etappe for Norge.

– Det var vanskelig forhold for alle i dag, det var bare å gå i krigen. Det er få som får skikkelig fullklaff på et slik føre som var i dag. Vi kunne gjerne ønsket oss et annet føre vi også, men det gikk jo greit likevel, gliser Astrid Øyre Slind.