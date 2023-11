Svarer etter rød test: – Vi har ikke jukset!

OVERRASKET: Emil Iversen er positivt overrasket over fluor-testsystemet, selv etter at det søndag ble gjennomført en rød test. Foto: Geir Olsen

Smøreren bak de historiske fluor-skiene som førte til startnekt, er sikker på at smørerne ikke er ansvarlige for feilen. Profilene tror ingen har jukset.

– Nå skal jeg hjem og legge skiene i et badekar med fluor-rens. Og så skal jeg bruke tusenvis av kroner på fluor-rens slik at det ikke skjer igjen, sa 23-åringen oppgitt til TV 2.



Filip Glittenberg Holts mulighet til å teste formen mot noen av verdens beste løpere, røk da han minutter før start fikk påvist fluor på skiene. I Norge er det første gang noen får startnekt på grunn av funn av fluor.

Han var tydelig oppgitt og lurte på hva han kunne gjort annerledes.

Lengre ned i artikkelen forklarer utøverens smører, Arne Aas, sin versjon av arbeidet med skiene. Han har flere teorier om hva som kan gi utslag.

En av de som gjennomførte fluor-testen, Erik Husby, svarer også på profilenes usikkerhet.

LEI SEG: Filip Glittenberg Holt ble første utøver i Norge til å få startnekt etter at det ble påvist fluor på skiene hans. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Etter målgang informerte TV 2 flere av løperne om at den første startnekten var gitt i Norge etter funn av fluor på skiene. Det overrasket ingen av dem.

– Jeg tror ingen har jukset, sier søndagens vinner, Iver Tildheim Andersen til TV 2.



– Har de kontroll?



– Vi får bare håpe at de som tester har kontroll. Vi setter jo skiene i sånne skistativ, har de kontroll på de? Jeg vet ikke, det blir umulig for meg å si noe om det. Men jeg var forberedt på at det kom til å skje, forhåpentligvis skjer det ikke hver helg, sier Pål Golberg.



KRYSSER FINGRENE: Pål Golberg frykter at mange kan få startnekt i løpet av vinteren. Han krysser fingrene for å slippe unna. Foto: Geir Olsen

– Du tenker på at skiene står tett i et test-stativ?

– Er det et par som er fulle av fluor som står nedi et sånt stativ, så vil det neste paret som blir satt der få fluor på seg. Jeg vil heller at en som har prøvd å jukse kommer igjennom nåløyet, enn at en som ikke har prøvd blir disket, svarer Golberg.

VISER TESTEN: Erik Husby viste før åpningshelgen på Beitostølen til flere medier frem hvordan testen gjennomføres. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Erik Husby var en av de som gjennomførte testen av skiene. Han omtaler det som et betydelig utslag på testen til Glittenberg Holts ski.

Testeren mener at Golberg ikke har noen grunn til å frykte smitte av fluor ved testing.

– Skiene står veldig tett, men fluor smitter ikke av den grunn. Det kan jeg ikke skjønne. Men vi vil ikke ha de så tett med et annet føre, for eksempel ved klisterføre.

LOVLIG/ULOVLIG: Sliker ser plakaten på test-rommet ut for hva som er lovlig og ulovlig. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hva gjør dere for å hindre smitte videre om et par gir utslag for fluor?

– Hvis vi har en rød test har vi prosedyre med å rense linsa som ligger tett inntil skiene, svarer Husby.

Han ser ingen måte testen kan føre til smitte videre.

Overrasket smører

Hans Aas er smøreren bak de historiske fluor-skiene. Han ble svært overrasket da det endte med en rød test, og ser heller ikke i ettertid hvordan smørerne kan stå bak.

Aas forklarer til TV 2 at før de skal ut og teste ski tar de hele test-parken og gjør den ren, før de tar en test og sjekker at det lyser grønt.

Da utøverne kommer med skiene forsikrer de seg om at alt er gjort korrekt, så de er sikre på at det ikke kommer noe fluor inn i smørebodene.

De tester produktene som skal brukes, så det lyser grønt. Så tester de utstyrene de skal bruke, så de vet at alt er grønt. Etter det legger de produktet på skiene og måler at det lyser grønt. På denne måten er de sikre på at alt som brukes av utstyr ikke kan gi fluor på skiene.

Han smurte ski til renn alle dager. I dag leverte de elleve par ski. Ti lyste grønt.

FLUORFORBUD: Skipar ble testet for fluor i skismøringen under den nasjonale åpningen på Beitostølen. Foto: Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Dette var det siste paret vi gjorde rent. Det er jeg glad for. Det kan ikke være utstyret vi har brukt. Hadde det vært midt i haugen, kunne det dratt med smitten videre.

– Fredag smurte jeg skiene til Kristine Stavås Skistad. De ble kontrollert åtte ganger. Jeg er hundre prosent sikker på at det ikke ligger hos oss. Vi har ikke jukset, sier han.



Han tror at det kan være mange potensielle feilkilder. For eksempel om skiene gjennom flere år blitt smurt med fluor og at det trekker opp nå, eller at det er blitt brukt gamle stropper, en gammel skipose eller en børste med fluor.

– Man må finne ut hvor smittekilden er. Dette er veldig leit for han og veldig leit for oss. Det er ikke julaften akkurat, for å si det mildt.



FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Emil Iversen har forståelse for at den røde testen førte til frustrasjon. Foto: Geir Olsen

– Overraskende lite



Etter en overraskende andreplass lørdag, gikk det noe tregere med Emil Iversen søndag. Etter målgang ble han informert om den røde testen.

– Det er jo kjedelig. For meg har det virket som det har vært overraskende lite røde ski, så jeg vil si jeg er kjempeoverrasket over hvor bra systemet har fungert og det virker som Norge har veldig kontroll på det.

– Hva hadde du tenkt om du ble tatt med røde ski?

– Det er jo litt behagelig, for da slipper du jo å gå. Så jeg hadde sikkert sett positivt på det, sånn sett, humrer Iversen.



Landslagstrener Eirik Myhr Nossum viser også forståelse for frustrasjonen.

– Det er jo trist, selvfølgelig. Man ønsker jo ikke det, og så man prøve å finne ut hvorfor. Jeg har ikke hørt om det før du sa det nå, men vi snakket om hvor bra det hadde vært ute i løypa, at det ikke hadde vært noen røde ski her. Da klarte vi ikke å holde hele helgen ut.

– Den vaskejobben som er gjort og sånt tror jeg folk flest er ekstremt nøye på, men så kan det glippe noen plass. Men jeg tror absolutt ikke noen gjør noe bevisst her, det tror jeg ikke, sier han.