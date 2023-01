Suverene Klæbo utklasset alle og tok sin femte strake seier

Storfavoritt Johannes Høsflot Klæbo var eneste nordmann i finalen på sprinten i Val di Fiemme.

Nordmannen konkurrerte mot Lucas Chanavat, Calle Halfvarsson, Antoine Cyr, Simone Mocellini og Johan Häggström.

Høsflot Klæbo tok tidlig ledelsen, og konkurrentene klarte ikke å henge med. Han tok seieren på helt suverent vis foran sin svenske rival Calle Halfvarsson.

– Jeg er på fem strake per nå, så får vi begynne å skru om til det som skjer i på lørdag allerede nå. Det ble en vanskelig sprint. Calle var sterk på oppløpet, og derfor måtte jeg ta med oss luken før oppløpet, hvis ikke hadde det blitt tøft i dag. sier Klæbo til TV 2 etter seieren.

Han er godt fornøyd med å ha sikret seg ekstra bonussekunder og ha økt ledelsen i sammendraget.

– Jeg er godt fornøyd med det. Det er viktig med sekunder i banken, og jeg fikk godt betalt for sprinten i dag. Så skal vi gå gjennom kanskje den tøffeste dagen på lørdag. Jeg kan ikke vinne Tour de Ski på lørdag, men jeg kan tape den. Så det blir spennende å se hvordan ting utvikler seg, konstaterer Klæbo.

Calle Halfvarsson var godt fornøyd med kun å ha Klæbo foran seg på resultatlisten.

– Det var en morsom duell med Johannes. Og det var morsomt å ta pallen igjen. Jeg tok mange viktige sekunder i dag. Det var viktig både for meg og Johannes nå med tanke på bonuspoeng, og nå ser det jo veldig lovende ut for Johannes med tanke på avslutningen. Det er bra å bli nummer to, men jeg vil alltid vinne, sier Calle Halfvarsson til TV 2.'

Hylles av Northug

Seieren var nordmannens femte strake etappeseier og han øker dermed i sammendraget i Tour de Ski. Northug er mektig imponert over det Klæbo gjør for øyeblikket.

– Her fikk Johannes Høsflot Klæbo både i pose og sekk. Han gjorde som ventet jobben selv. Men så forsvant de som lå nærmest i sammendraget før finalen. Det betyr at Klæbo økte forspranget og at det blir verre å hente inn Klæbo som tok enda en etappeseier. Fem på rad! Da er du skikkelig sjef, sa TV 2-ekspert Petter Northug etter Klæbos maktdemostrasjon.

HYLLER KLÆBO: Petter Northug. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Tangerte rekord

Trønderen har allerede slått flere rekorder i årets Tour de Ski. Tidligere i uken tok han sin 15. etappeseier i karrieren. Det er flest av alle uansett kjønn. Petter Northug stoppet på 13 seirer, mens Therese Johaug og Justyna Kowalczyk fikk 14.

Seieren var altså den femte strake for Klæbo. Kun Sergej Ustjugov har klart det i Tour de Ski-sammenheng før (2016/17-sesongen). Samtlige åtte sprinter 26-åringen har gått i Tour de Ski, har endt i triumf.

Den suverene nordmannen har vunnet 16 av 25 touretapper han har stilt til start på.

Northug er imidlertid litt skuffet over at Pål Golberg ikke tok seg til en finale. Golberg røk ut i kvartfinalen.

– Litt overraskende svak avslutning på kvartfinalen for Pål Golberg som lå på tredjeplass i sammendraget. Veien opp til Klæbo ble lenger. Men folk begynner å bli slitne og da kan slike ting skje, konstaterer TV 2-eksperten.

Lørdag er det 15 kilometer klassisk i Val di Fiemme før touren avsluttes opp monsterbakken dagen etter.

Iversen hektet

Tre norske tok seg til semifinalen. Johannes Høsflot Klæbo og Sindre Bjørnestad Skar gikk første semfinale, mens Emil Iversen gikk semifinale i den andre.

Høsflot Klæbo tok seg kontrollert til finale etter å ha tatt seieren som han ville foran svenske Calle Halfvarsson. Bjørnestad Skar måtte på sin side klarte ikke å henge med og måtte konstatere at finaleplassen i Val di Fiemme var langt unna.

Emil Iversen plasserte seg bra fra start og fant et godt spor i sitt semifinaleheat. Men rett før spurten ble Iversen hektet, og var ute av dansen til å komme seg til den ettertraktede finalen.

Golberg røk ut

Johannes Høsflot Klæbo lekte seg i prologen, og den gode formen fortsatte i kvartfinalen på sprinten. Han la seg bakerst fra start i heatet, men sakte, men sikkert gikk han opp i tet og tok seg enkelt til semifinale. Han tok seieren uten å bruke nevneverdig mye krefter.

Håvard Moseby og Sindre Bjørnestad Skar gikk i kvartfinaleheat to, og til slutt tok Skar seg videre på tid. Italienske Simone Mocellini vant heatet.

Pål Golberg konkurrerte mot blant annet Calle Halfvarsson og Anton Persson. Men Golberg klarte ikke å hamle opp med Halfvarsson, og måtte se seg utslått etter målfoto med tsjekkiske Novak og Golberg.

– Det var bare ikke godt nok. Nå er det sjanseløst med tanke på sammendraget, sa en skuffet Golberg til Viasat etter exiten i kvartfinalen.

Simen Hegstad Krüger måtte også ha målfoto i sitt heat, og fjerdeplassen sendte ham ut. Federico Pellegrino, som var svært lysten på seier på hjemmebane, røk også ut på tid.

Emil Iversen gikk i det siste kvartfinaleheatet, og tok seg videre etter å ha sikret andreplassen.