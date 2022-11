Suverene Klæbo tok sin 50. verdenscupseier: – Det er stort

Johannes Høsflot Klæbo har startet årets langrennssesong på best mulig vis og tatt tre av tre mulige seire før lørdagens 10-kilometer.

I Ruka herjet 26-åringen nok en gang og vant suverent og tok sin 50. seier i verdenscupen. Pål Golberg tok andreplassen, åtte sekunder foran Martin Løwstrøm Nyenget.

Dermed ble det norsk jubeldag og trippelt norsk på 10-kilometeren.

– Jeg var heldig og gikk bak Andrew Musgrave. Det ble gått fort opp til 1,1 kilometer, da byttet vi og jeg gikk opp å dro. Da er det så kort til mål at da er det full pinne. Jeg følte jeg åpnet kontrollert, og da er det godt å ha igjen noe til sisterunden, sier Klæbo til TV 2.

Han kan smile bredt etter å ha tatt nok en ny seier.

KONTROLLERT: 26-åringen åpnet kontrollert og avsluttet sterkt i lørdagens renn. Foto: Johanna Wallen / Bildebyrån

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, det er stort. Det er alltid artig med intervallstart her i Ruka har jeg trivdes godt med, og det er gøy å vinne skirenn, sier Klæbo til rettighetshaver Viaplay.

Søndag venter jaktstart for langrennsløperne. Golberg, som starter bak trønderen, er spent på hvordan Klæbo vil løse løpet.

– Jeg blir overrasket om han går alene i to mil. Han er glad i å vise hva han kan på slutten. Vi er jo glad i å vise hva vi er gode for og han har noe helt ekstremt på slutten, men han har også vist at han kan gå fort på egenhånd. Vi får se, sier Golberg til TV 2.

NORSK JUBEL: Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo og Martin Løwstrøm Nyenget kunne feire etter 10-kilometeren i Ruka. Foto: Johanna Wallen / Bildebyrån

– Vanvittig

TV 2s langrennsekspert Petter Northug skryter av Klæbos imponerende prestasjon.

– Det er vanvittig det han gjør om dagen. Man ser at Johannes er i god form. Han går med kraft, kontroll, selvsikkerhet og han setter ordentlig fart også i lett-terrenget. Sisterunden han gjør i dag er helt vanvittig, sier Northug.

KAN SMILE BREDT: Johannes Høsflot Klæbo viser at han er i god form. Foto: Johanna Wallen / Bildebyrån

Calle Halfvarsson havnet på den sure fjerdeplassen, 33 sekunder bak Klæbo.

Erik Valnes gikk inn på 6.-plass, 41,4 sekunder bak, mens Hans Christer Holund fulgte på plassen bak. Mattis Stenshagen ble nummer ti.

Emil Iversen ble nummer 13. Simen Hegstad Krüger endte 1.45 minutter bak og helt nede på 53.-plass.

Norsk-svensk duell

Klæbo kontrollerte åpningen og var flere sekunder bak etter 1,1 kilometer, men så økte trønderen tempoet.

Ved passeringspunktet på 3,1 kilometer var det lenge femdobbelt norsk i ledelsen, med Golberg foran Klæbo, Løwstrøm Nyenget, Stenshagen, Erik Valnes og Hans Christer Holund.

Men svenskene Halfvarsson og William Poromaa startet i et voldsomt tempo og la seg foran de seks nordmennene ved samme punkt.

Dermed så det ut til å bli en intens norsk-svensk duell. Men Klæbo økte tempoet, og ved 6,1 kilometer var begge svenskene bak 26-åringen.

ÅPNET HARDT: Calle Halfvarsson hadde en sterk åpning, men tapte mange sekunder de siste kilometerne. Foto: Bildebyrån

Klæbo økte forspranget hele veien og gikk i mål på tiden 21:46:1. Samtidig slet Halfvarsson og Poromaa med å holde tempoet høyt. Halfvarsson gikk i mål halvminuttet bak Klæbo.

Også Poromaa så ut til å åpne for hardt. Han gikk i mål 48 sekunder bak nordmannen.