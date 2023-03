Sundling rykket fra Kalvå og sikret svensk stafettseier

De svenske langrennsutøverne ble for sterke for Norge.

JUBEL: Jonna Sundling sørget for svensk jubel etter en sterk ankeretappe. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Saken oppdateres!

På hjemmebane i Falun var det svenskene som viste seg å være sterkest.

En sterk førstetappe av Calle Halfvarsson sørget for at svenskene fikk et lite forsprang tidlig.

Norge tok tilbake ledelsen, men på ankeretappen viste Jonna Sundling klasse.

Dermed kunne svenskene juble for seier, mens Norges ankerkvinne, Anne Kjersti Kalvå måtte gå i mål som nummer to. Tysklands førstelag endte på tredjeplass, mens Norges andrelag tok den kjipe fjerdeplassen.