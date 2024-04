Suksesstreneren om landslagsjobben: – Selvfølgelig aktuelt

SUKSESFULLT SAMARBEID: Kristine Stavås Skistad og Lage Sofienlund har i Konnerud hatt stor suksess. Treneren er åpen for samtaler om landslagstrenerjobben – om han skulle være en aktuell kandidat. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Mannen bak Kristine Stavås Skistads suksess er åpen for samtaler om den ledige landslagstrenerjobben. Samtidig melder to kandidater seg uaktuelle til stillingen.

Etter at Stig Rune Kveen tirsdag offentliggjorde at han gir seg som landslagstrener, lanserte TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad et kreativt forslag om en mulig løsning.

Skinstad mener det bør vurderes at tre menn deler på stillingen. Pål Gunnar Mikkelsplass, Lage Sofienlund og Chris Jespersen ble av eksperten lansert som de mest aktuelle kandidatene til jobben.

– Det er et sabla fiffig forslag. Det er high five og tommel opp til Skinstad for kreativiteten, sier Sofienlund og smiler.

– Jeg tror ikke det er realistisk med et trehodet assistent-troll. Det skjer ikke. Det er jeg helt sikker på. Men jeg slakter ikke forslaget. Det er kreativt, men i praksis ville det blitt kålete, sier han.

SUKESSTRENER: Lage Sofienlund har som Konnerud-trener hatt stor sukess. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Selvfølgelig aktuelt

– Kan det være aktuelt for deg å erstatte Kveen?

– Jeg er superfornøyd i Konnerud. Før dette dukket opp hadde jeg ikke tenkt tanken. Å svare seriøst på om det er aktuelt blir feil. Men det blir også feil å si at det ikke er aktuelt med en landslagstrenerjobb hos en vinternasjon før en VM-sesong på hjemmebane, svarer Sofienlund.

Han er klar på at han ikke har pekt seg ut jobben som en han ønsker, men at det heller er slik at om han blir spurt, vil han være åpen for å snakke om det.

– Selvfølgelig er det aktuelt å prate om det. Det korte svaret er at jeg hadde vært åpen for å prate om det, men at jeg ikke ligger paddeflat etter jobben, sier Sofienlund.

I Konnerud er han blant annet trener for Kristine Stavås Skistad. Deres samarbeid har tatt sprinteren tilbake helt i verdenstoppen.

IKKE AKTUELT: Pål Gunnar Mikkelsplass og Therese Johaug samarbeidet i flere år. Nå melder Mikkelsplass seg uaktuell til den ledige jobben som landslagstrener. Foto: Vidar Ruud

– Hadde fristet veldig

De to andre kandidatene som ble lansert, er ikke like åpne for samtaler om stillingen.

– Det hadde vært fantastisk spennende. Jeg unner den som får jobben den. Den får en fin jobb og en god samarbeidspartner (Sjur Ole Svarstad). På en måte hadde det fristet veldig, men i min situasjon passer det ikke, sier Pål Gunnar Mikkelsplass.

Den tidligere landslagstreneren, som blant annet også har vært Therese Johaugs private trener, mener tidspunktet er feil for å eventuelt gå inn i en slik stilling.

Kveen begrunnet avgjørelsen med å gi seg, med at det «koster for mye». Han ønsker å prioritere tid med sine nærmeste.

Det er også noe Mikkelsplass kjenner på.

– Det er synd at han sluttet. Han var jo godt likt og gjorde en kjempejobb. Så er det jo det med familie .. Jeg er jo litt samme situasjon. Jeg har mine egne i hus som satser selv. Jeg føler at jeg må ta vare på mine egne, sier Mikkelsplass til TV 2.

Ønsker ikke jobben

Chris Jespersen hadde fått med seg forslaget til Skinstad, da TV 2 tok kontakt.

– Kan det være aktuelt?

– Nei, svarer Jespersen kontant.

– Hvorfor ikke?

– Jeg er trener i Team Aker Dæhlie. Der blir jeg.

Jespersen har hatt stor suksess som trener for Astrid Øyre Slind.

Det er kompetansen hans og betydningen for Øyre Slind som Skinstad mener at gjør han aktuell.