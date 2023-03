Stusset over samboerens uttalelser til TV 2: – Det hadde jeg ikke fått med meg

PLANICA (TV 2): Didrik Tønseth (31) innrømmer at han stusset litt da han leste samboer Anne Kjersti Kalvå uttalelser til TV 2.

Etter sølvet på tremila lørdag var Anne Kjersti Kalvå helt klar på at hun vil vente med å få barn.

– Foreldrene mine har nok tenkt noen ganger at «skal hun ikke gi seg, og gi oss noen barnebarn snart». Nei, nå skal jeg bare nyte dette livet her og kose meg på langrennsturer med jentene. Det er få som får oppleve det jeg får, gliste Kalvå.

– Så det blir ingen barnebarn med det første?

– Nei, det blir nok ikke det, svarte Kalvå og smilte lurt.

Kalvås samboer Didrik Tønseth (31) har som kjent vært en etablert landslagsløper i en årrekke.

Etter syvendeplassen på søndagens avsluttende femmil i VM, som endte med gull til Pål Golberg og sølv til Johannes Høsflot Klæbo, innrømmer Tønseth at han stusset litt da han lese samboer Kalvås uttalelser til TV 2.

– Ja, jeg leste det i går. Det hadde ikke jeg fått med meg. Jeg trodde kanskje planen var til sommeren, men da blir det ikke det, da, sier Tønseth til TV 2 og trekker på smilebåndet.

Hyller Golberg

Han legger ikke skjul på at han ble mektig imponert over det jevnaldrende Pål Golberg viste da han tok gull på femmila. Golberg har barna Frida (fire år) og Sara (snart ni måneder), og Tønseth mener det ikke har vært en hindring for gullvinneren på femmilen i Planica.

– Han har hatt en vanvittig sesong. Han har vist at formen er bra hele mesterskapet, så gullet er fortjent, konstaterer Tønseth, og legger til:

– Pål var lenge et av de største talentene vi hadde. Så var han inn og ut av landslagene, og fikk litt unger og sånt. Men det har jo funket bra for ham, mener Tønseth.

TOK GULLET: Pål Golberg. Foto: Terje Pedersen

Avdramatiserer laguttaket

I forkant av femmilen ble det rabalder da Simen Hegstad Krüger ikke fikk gå 50 kilometeren i VM da Sjur Røthe ble syk. Røthe ble erstattet av Martin Løwstrøm Nyenget på dagens konkurranse. Det fikk blant annet NRK-ekspert Fredrik Aukland til å rase.

– Det er det største skandaleuttaket noen gang. Jeg har aldri vært borti noe lignende. Selv vrakingen av Petter Northug til OL i 2006 var enklere å forklare enn dette. Det er rett og slett fullstendig meningsløst at en løper med tre gull på tre løp i et VM ikke blir tatt ut til å gå den siste øvelsen, sa han til NRK.

Men Didrik Tønseth avviser at det ble rabalder innad i den norske leiren etter at det ble klart at Røthe ble erstattet Nyenget, og ikke Krüger, på den siste VM-konkurransen.

– Nei, litt skriverier har det vært. Jeg er ikke så mye på nett, men har fått med meg litt. I et mesterskap vil det alltid bli diskusjoner om uttak. Men det gikk fint innad i laget. Alle er proffe på det der. Alle er blitt vraket noen ganger i karrieren, så slike ting er vi vant med, avdramatiserer han.