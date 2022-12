Stortalentet som ble tatt igjen av konkurrentene

Silje Theodorsen (28) opplevde stor suksess tidlig i karrieren. Så kom motgangen. Hvordan er det å bli forbigått når du har vært best?

Det er snart elleve år siden Silje Theodorsen vant gull i ungdoms-OL.

Skiløperen fra Kvaløysletta var den beste blant de neste. Bak seg hadde hun løpere som senere skulle bli en del av verdenseliten.

Sølvvinneren? Jonna Sundling. Svensken som ble olympisk mester på sprint i Beijing ti år senere.

– Min reise har vært litt mer som en berg- og dalbane. Jeg har ennå ikke levert på samme nivå som det de har, men jeg håper fortsatt at jeg kan gjøre det, sier Theodorsen til TV 2.

Silje Theodorsen under ungdoms-OL i Østerrike i 2012. Foto: STRINGER/AUSTRIA

Under U23-VM tre år senere tok hun sølv på sprinten.

Siden den gang har Tromsø-jenta for det meste konkurrert på nest øverste nivå, mens konkurrentene hun slo den gangen har stått på pallen i mesterskap.

Aldri har det vært aktuelt å gi opp drømmen.

– Det handler om å stå i ting, og å tåle å gå på trynet noen ganger. Silje Theodorsen.

– Det handler om å stå i ting og tåle å gå på trynet noen ganger. Jeg tror man lærer veldig mye av det. Det smaker ekstra godt når man har vært ordentlig gjennom det og vet hvordan det kan være. Man tar ikke ting for gitt når man virkelig får det til, sier Theodorsen.

– Tror det betyr veldig mye mer

Denne vinteren har 28-åringen endelig vært fast inventar på det norske verdenscuplaget.

Det beskriver skiløperen som representerer Kvaløysletta som en lettelse.

– Det er kanskje litt klisjè, men jeg tror det betyr veldig mye mer. Man tar det virkelig ikke for gitt, fordi det er så sinnssykt mange tunge timer som ligger bak. Jeg tror det gir en ekstra sterk drivkraft.

Mye betydde det også da hun gikk inn til karrierebeste og ble nummer fem på jaktstarten i Ruka.

Silje Theodorsen tok sin første verdenscupsseier sammen med Lotta Udnes Weng, Mikael Gunnulfsen og Simen Hegstad Krüger. Foto: Terje Pedersen

Helgen etter vant hun sitt første løp i verdenscupen, da Norges andrelag slo førstelaget på blandet stafett. Theodorsen rykket fra konkurrentene på sin etappe og bidro sterkt til at det ble seier.

– Det har vært tøft å stå i det, men det er ekstra artig når man får det til, sier den blide skiløperen.

Inspirert av konkurrentene

Flere hundre norske jenter satser på langrenn.

Silje Theodorsen har lenge vært blant dem som har slitt med å ta steget helt opp til den ypperste eliten.

Likevel har hun fortsatt å legge ned treningstimer.

– For det første synes jeg at det er veldig morsomt å gå på ski. Og så har jeg hatt veldig troen på at jeg har mer inne, hvis jeg bare får gjort ting riktig. Det har vært en motivasjon og glede i bunnen fordi det jeg virkelig har hatt mest lyst til er å gå fort på ski.

Denne sesongen har Silje Theodorsen levert karrierebeste i verdenscupen. Foto: Ernst A Lersveen / TV 2

Når løpere hun tidligere var bedre enn har lykkes i større grad enn det hun selv har gjort, har 28-åringen tenkt at det er et bevis på at det er mulig.

Det har blitt brukt som motivasjon.

– De siste årene har jeg kjent på en stor utvikling. Jeg kjenner også at jeg fortsatt har masse å gå på, både teknisk og fysisk. Jeg føler ennå at jeg kan bli en bedre skiløper, og det er det som fortsatt motiverer meg, at jeg vil finne ut hvor god jeg kan bli, sier Theodorsen.

Denne sesongen er det VM i Planica som er det største målet. Kanskje får hun gå sitt første løp i et seniormesterskap i 2023.

– Det er fantastisk å være i en situasjon der jeg har muligheten til å fortsette å drømme.