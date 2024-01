Stjernens ukjente sider: – Det var nytt for meg

FAVORITT: Før monsterbakken i Val di Fiemme skal bestiges søndag ligger alt til rette for at Jessica Diggins skal sikre sammenlagtseieren i årets Tour de Ski Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Vi kjenner henne best som den energiske amerikaneren med det store smilet. Ofte øverst på pallen, gjerne etter å ha falt sammen i målområdet.

I vinter har hun vært enorm. Hun avsluttet året med å langt på vei ødelegge den virkelige spenningen rundt sesongens viktigste trofé. I det nye året har hun fulgt opp prestasjonene.

Før monsterbakken i Val di Fiemme skal bestiges ligger alt til rette for at verdens beste kvinnelige skiløper akkurat nå sikrer seg sammenlagtseieren i Tour de Ski.

I FRONT: Jessie Diggins skal kjempe om sin andre triumf i Tour de Ski søndag. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Men Jessie Diggins er langt mer enn en suveren langrennsløper.

I sommer fortalte hun om sykdommen. Diggins delte åpent om ensomheten da hun først fikk spiseforstyrrelser i tenårene, og tilbakefallet som kom tolv år senere.

– Det var viktig for meg å få hjelp, sier hun til TV 2.



Den sprudlende veteranen har flere langt mindre seriøse sider – som lagvenninnene ofte nyter godt av.

– Det er crazy!



Som amerikansk utøver i en sport hvor konkurransene nesten utelukkende arrangeres i Europa, kreves det at du ofrer veldig mye tid med dine nærmeste.

Da sesongen begynner i slutten av november, setter de seg på flyet over Atlanterhavet. Returen kommer som oftest ikke før på våren, når sesongen er over.

GIR ALT: Jessie Diggins er kjent for å gi alt i løpene hun går. Hun har hatt behov for hjelp til å komme seg ut av målområdet ved flere anledninger. Foto: Fabrice Coffrini

– Heldigvis er dette laget som en familie. Vi passer på hverandre. Det er veldig viktig. For vi er med hverandre i fire måneder og kan ikke være med vår familie. Det er utfordrende.

– Det er hardt å være borte fra de du elsker. Derfor gjør jeg de på laget til mine elskede også, sier hun.

Det er ikke vanskelig å tro på.

Gjennom årets tour har det amerikanske lagets «postergirl» blitt observert hoppende glad og tydelig engasjert på lagkameratenes vegne.

Som da Ben Ogden ble nummer tre på sprinten i Toblach. I målområdet ventet Diggins med tårer i øynene, klar for å dele ut en ordentlig god klem.

FEIRET MED STIL: Ben Ogden tok salto fra seierspallen i italienske Toblach, etter å ha sikret seg sin første podiumplass i karrieren. Blant de første til å gratulere var Jessie Diggins. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Denne vinteren skal skiløperen, som har vært å se i verdenscupen de siste 13 årene, endelig få komme hjem å konkurrere.

Først svinger verdenseliten innom hennes naboland, når det skal gås to konkurranser i Canmore i Canada.

Så reiser Diggins hjem. 17.–18. februar tar hun med seg verdenscupsirkuset til Minneapolis i hjemstaten Minnesota. Byen ligger like ved hjembyen, St. Paul.

– Det blir rått å endelig dra hjem! Det er første gang på ti år at jeg er i USA på vinteren. Jeg gleder meg veldig. Det er crazy! Vi har jobbet veldig hardt for å få den sjansen, sier hun.



– Det er dårlig, men jeg koser meg

På sosiale medier deler 32-åringen ofte bilder og videoer sammen med lagvenninner. Spesielt på Tiktok viser hun frem mer personlige sider.



– Det er det eneste sosiale mediet som bare er tøysete og underholdende. Jeg elsker dansevideoene! Det er en morsom måte å føle seg hjemme når du er på veien og reiser fra hotell til hotell. Noen ganger må du bare lene deg tilbake med noen tøysete greier, sier hun.



STOR STJERNE: Jessie Diggins er etterhvert blitt en stor stjerne. I høst var hun en Foto: Michael LoccisanoI

Diggins har vært en profil i langrennsverden i en årrekke. Til tross for at hun er aktiv på sosiale medier, er det sjeldent at hun deler noe personlig.

– Hvordan tror du de rundt deg vil beskrive deg?



Den vanligvis så snakkesalige langrennsløperen drar litt på ordene. Før hun rekker å svare, skyter Le Ann Bentley, presseansvarlig for det amerikanske langrennslaget, inn en rekke komplimenter.

– Hun er varm, empatisk, fantastisk og veldig morsom, sier Bentley.



De to, som har tilbrakt mye tid i pressesoner sammen de siste dagene ser på hverandre og smiler.

– Hun er partisk. Svarer Diggins og ler, før hun varmt takker for de gode ordene.

STARS AND STRIPES: Det er ikke vanskelig å se hvilket land Diggins representerer. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

I tillegg til å gå på ski, som naturlig nok opptar mesteparten av tiden både i og utenfor sesong, er det to andre ting den 32 år gamle atleten gjerne setter av tid til.

– Jeg elsker å bake. Jeg er den som lager bursdagskaker hver gang noen på laget har bursdag, sier hun.

På Instagram har hun delt noen av sine favorittoppskrifter med de om lag 220.000 følgerne.

– Og på veien har jeg med meg en liten rosa gitar, som jeg spiller på.

– Hva er det du spiller?



– Alt! Det er dårlig, men jeg koser meg med det, forteller sesongens store løper.

HARDT: Jessie Diggins synes det er vanskelig å være så lenge borte fra de hjemme. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Etset inn i amerikansk OL-historie

Det er liten tvil om at det er nettopp Diggins som har vært den store amerikanske stjernen når det kommer til langrenn de siste årene.

OL-medaljer henger høyt i hjemlandet. Diggins har tre. En av hver valør.

Før OL i Beijing i fjor prydet hun forsiden av Sports Illustrated, verdens mest berømte sportsmagasin.

– Hun spiller en stor rolle i laget vårt, sier lagvenninne Sophia Laukli til TV 2.

Under OL i Pyeongchang for seks år siden gikk Diggins inn til USAs første OL-gull i langrenn noensinne, da hun vant sprintstafetten sammen med Kikkan Randall.

HISTORIENS FØRSTE GULL: Jessie Diggins og Kikkan Randall vant det aller første OL-gullet i langrenn for USA og skrev seg inn i en stolt olympisk historie. Foto: Cornelius Poppe

Bragden ble beskrevet på denne måten av Steve Schlanger, som kommenterte løpet for NBC.

– Jessie Diggins mot målstreken! Og det er Jessie Diggins som leverer et historisk øyeblikk som vil bli etset inn i amerikansk OL-historie. Den aller første gullmedaljen i langrenn for USA!



Under VM i Planica forrige vinter fulgte hun opp med å ta sitt første individuelle VM-gull, hennes sjette medalje i VM-sammenheng.

– Det er lett å se opp til Jessie. Vi lærer veldig mye av henne, og så er det både kult og veldig morsomt å være på lag med henne.

VM-GULL: Den amerikanske langrennsløperen var som vanlig pyntet med glitter i kinnene da hun gikk inn til VM-gull i Planica. Foto: Joe Klamar

Laukli skryter også av bakekunstene til lagvenninnen som hun ser opp til, og forteller at kakebakingen er lett å sette pris på. Gitarspillingen har derimot Diggins holdt for seg selv foreløpig.

– Jeg har faktisk aldri hørt eller sett henne spille. Det var ikke før vi kom til hotellet nå i Val di Fiemme at jeg så en gitar og var sånn «hvem er det sin?», så jeg har ikke sett det før nå. Det var nytt for meg.

– For det meste spiller hun på rommet. Jeg får ikke høre så mye av det hun spiller, men jeg synes det er kult at hun har med seg gitaren, sier Rosie Brennan til TV 2.

At det skyldes av lagets skøyer plutselig er blitt beskjeden, har Laukli liten tro på.

– Hun er den siste som er sjenert, så jeg tror bare det handler om at det ikke har vært tid til det, men kanskje jeg får se henne spille en dag.

FOKUS: Jessie Diggins har klart å holde fokus gjennom hele touren. Nå kan hun vinne konkurransen for andre gang. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det er greit å spørre om hjelp



At hun i vinter skulle være verdens beste skiløper, var det ikke mange som hadde trodd. Tidligere i år åpnet hun nemlig opp om at hun igjen slet med en spiseforstyrrelse.

Lenge var hun usikker på hvordan sesongen kom til å bli.

– I sommer, etter at jeg har vært på et helsemessig godt sted i tolv år, så har jeg slitt med spiseforstyrrelsen min, skrev hun på Instagram.



VETERAN: Jessie Diggins fikk sin debut i verdenscupen så tidlig som 2011 og er blitt et kjent navn med årene. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Senere fortalte Diggins til ulike medier om hvordan det var og aldri føle seg helt fri fra sykdommen hun fikk sitt første møte med i tenårene, og hvorfor hun valgte å være åpen.

– Jeg forsøker å endre på en ukultur innen sporten. Vi må kunne snakke om mental sykdom. Da jeg var 18 år visste jeg ikke så mye om psykiske lidelser eller spiseforstyrrelser. Jeg trodde det var min feil, og at det var et feilvalg som jeg tok, uttalte Diggins.

Et halvt år senere er hun veldig glad for at hun valgte å fortelle om det som var og har vært vanskelig.

– Jeg tror grunnen til at jeg valgte å dele, var at jeg vil at folk skal vite at det er greit å spørre om hjelp. Det er ok hvis ting ikke er helt perfekt og du trenger hjelp til å bli bedre, sier hun.

ÅPEN: Jessie Diggins har flere ganger pratet åpent om spiseforstyrrelsene hun har slitt med, også da hun fikk et tilbakefall, etter tolv år med god helse. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Suksessen som fulgte hadde heller ikke vært mulig dersom hun ikke hadde fått hjelp.

– Jeg ville ikke vært her om det ikke var for de fantastiske menneskene som har passet på meg og hjulpet meg. Jeg er veldig takknemlig, sier hun til TV 2.

På sedvanlig amerikansk vis omtaler hun denne vinteren, og de gode resultatene den har inneholdt, som en kul overraskelse.

Søndag kan hun vinne Tour de Ski for andre gang.