Stjernens oppladning får Northug til å stusse

KLAR MED SAKS: Frida Karlsson alltid klar med saks, her sammen med Maja Dahlqvist. Karl Johan Westberg til høyre. Foto: Frida Karlsson

Tirsdag overtok den svensken superstjernen ledelsen i Tour de Ski. På kvelden ladet hun opp til dagens etappe med å klippe håret til sine «ofre» i landslagstroppen.

Frida Karlsson. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

– Jeg elsker å klippe hår. Da glemmer jeg alt som har med ski å gjøre, en herlig avkobling, sier 23-åringen fra Sollefteå, som nå er favoritt til å vinne Tour de Ski.

– Hmm, dette høres ikke helt trygt ut, hva er dette egentlig for noe?

– Dette skjer jo ikke hver dag. Når jeg får ånden over meg, og får lyst til å klippe hår, er det helt tilfeldig. Når vi er samlet etter middag, ser jeg kjapt hvem som bør være med meg, peker på vedkommende og sier «bare kom»! Og dessuten kan jeg jo ikke legge alle eggene i samme kurv!

TOK SJANSEN: Karl Johan Westberg tok sjansen og gikk til «Frida frisør». Foto: Frida Karlsson

– ?

– Jeg må jo også sørge for å lære meg noe annet enn å gå på ski! Herregud, vi må jo ha det litt moro!

– Skamklipp!

Northug har sett bildene. Og er ikke like imponert over «Frida frisør» som langrennsløperen.

– Du kan hilse Frida og si at etter å ha sett bildene av hennes ofre, hadde jeg tenkt meg både en og to ganger før jeg sa ja til å bli klippet av henne. Er det fordi det er gratis at svenskene tar sjansen? Skamklipp kaller vi dette hjemme i Mosvika, sier Northug.

Petter Northug. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Frida Karlsson er ikke sen med å gi vår langrennsekspert svar:

– Hils Northug og si at han kan få time senere i uka, og at han kan betale med kort!

LUESVEIS: Kanskje greit at langrennsløpere bruker lue ... Foto: Frida Karlsson

Tre mot en

Frida Karlsson strutter av selvtillit foran dagens 20 kilometer jaktstart i skøyting. Utfallet av dagens løp kan avgjøre sammenlagtkampen i Tour de Ski. Karlsson går ut snaue 20 sekunder foran trioen Anne Kjersti Kalvå, Tiril Udnes Weng og finske Krista Pärmäkoski.

– Tror du den finsk-norske trioen kan ta deg igjen?

– Tjaa, det spørs hvor sultne de er. Og om de kommer, er det ingen bekymring hos meg. Løpet er langt, og det er god tid til å avgjøre.

– Vi er tre, og jeg er trygg på at vi kommer til å samarbeide for å få hentet inn Frida. Det blir tre mot en, det er en fordel oss, sier Anne Kjersti Kalvå.

Men, Frida Karlsson har ingen planer om å vente på de jagende løperne som kommer bakfra.

– Jeg er vel ikke kjent for å åpne forsiktig, sier hun og ler hjertelig.

Northugs spådom

TV 2s langrennsekspert, Petter Northug, er spent på hvordan dagens 20 kilometer kommer til å utvikle seg.

– Frida er jo sterk nok til faktisk å gå fra gjengen som kommer bakfra! Så er spørsmålet om hva som er lurest med tanke på løpene som kommer fredag, lørdag og søndag. Skulle Karlsson få selskap av Kalvå, Udnes og Pärmäkoski, kan hun rykke fra dem mot slutten. Hun er nok også den sterkeste i spurten etter et løp på 20 kilometer.