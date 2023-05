Stjernens nye norske flamme: – Var veldig i tvil

I mars fortalte den svenske langrennsprofilen Edvin Anger at han hadde møtt en norsk kvinne, uten å utdype hvem det var.

Den utkårede viser seg å være Emma Axelsson, som er en 19 år gammel langrennsløper fra Lillehammer.

– Jeg kunne aldri tenke meg at det skulle bli så mye oppstyr. Det har nok å gjøre med at jeg har hatt litt suksess. Men du er ikke vant til at det blir en stor greie bare fordi jeg sier jeg har møtt en jente, sier Edvin Anger til Expressen.

NORSK LYKKE: Edvin Anger er sammen med Emma Axelsson. Foto: Patrick Steiner / BILDBYRÅN

Han forteller videre at mange har vært veldig nysgjerrige og at flere har spekulert i hvem det kan være.

– Jeg har prøvd å skjule det litt. Men så begynte det å bli skrevet om at Edvin hadde en norsk kjæreste - og så begynte det å komme inn meldinger med spørsmål som «Er det deg?», sier Axelsson til avisen.



De to fant tonen på datingappen Tinder, mens Anger var på verdenscup i Lillehammer.



I starten fikk han bare møte Axelsson på løpetur. Hun var nemlig noe skeptisk i starten.

– Jeg var veldig i tvil. Men vennene mine presset meg og sa: «Gjør det! Gjør det!». Så til slutt tenkte jeg «okei, da». Men uten dem hadde jeg nok aldri turt, sier Axelsson.



21 år gamle Anger fikk sitt gjennombrudd i langrennssirkuset i sesongen som var.

Svensken spurtet inn til Sveriges første pallplass i en verdenscupstafett på seks år, da han gikk inn til andreplass bak Italia i Toblach.

Etter rennet gikk han ut mot den tidligere langrennstjernen Torgny Mogren, som hadde vært kritisk til laget.

– De kan gi faen i å slenge masse drit til oss, var Angers kontante svar til Expressen etter andreplassen.



Det fikk TV 2s langrennsekspert Petter Northug til å trekke på smilebåndet.

– Han er ung og ikke redd for å si hva han mener. Jeg får mer og mer tro på ham, og Sverige kan virkelig ha noe på gang her. Jeg liker at han er offensiv og tør å si ifra, uttalte Northug.