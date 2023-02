Stjernens melding til bronse-Astrid: – Hun må ha trent mye på «slushføre»!

Kerttu Niskanen var oppe og luktet på bronsen og hadde tredjeplassen på passering 8,4 kilometer, 21,50 sekunder bak lederen og senere gullvinner Ebba Andersson fra Sverige.

Men så satte Astrid Øyre Slind opp tempoet. Den 35 år gamle VM-debutanten taklet forholdene utmerket og kapret til slutt bronsemedaljen. Kerttu Niskanen taklet ikke «påskeføret» like godt som den norske jenta, og havnet til slutt på femteplass, 8,3 sekunder bak Øyre Slind på bronseplassen.

– Må ha trent mye på «slushføre»

Etterpå mente Niskanen at Astrid Øyre Slind må ha trent mye mer enn henne på det føret som var under 15 kilometeren med skibytte under VM.

– I dag var det mykt og skikkelig «slushføre». Så Astrid må ha trent mye på slushføre, og det så vi resultatet av nå, forteller Niskanen til TV 2.

Og slår fast:

– Jeg prøvde å kjempe om bronsemedaljen, og var veldig nære underveis. Jeg gjorde mitt beste, men fikk bare femteplass. Nå skal jeg prøve å slå henne på 30 kilometeren senere i VM, varslet en bestemt Niskanen.

Flirer av finnens påstand

Norges lanslagstrener Sjur Ole Svarstad flirer når han hører om Niskansens utsagn om at Øyre Slind må ha trent mye på såkalt «slushføre».

– Hehehe. Jeg vet ikke hvor mye Astrid har trent på slushføre, men hun har trent mye i hvert fall, ler han, og fortsetter:

– Det er ei dame som har trent mye over mange år, og at hun i en alder av 35 år og som VM-debutant tar bronsen, er bare helt stilig. For norsk kvinnelangrenn er det kjempeviktig, konstaterer Svarstad.

LER AV FINNEN: Hovedtrener for kvinnelandslaget i langrenn, Sjur Ole Svarstad, blir intervjuet i mixed zone tidligere i år. Foto: Caroline Simonsen/ TV2

Hylles av svenskene

Ebba Andersson tok gullet på 15 kilometeren foran Frida Karlsson. Sølvvinner Karlsson innrømmer at hun var overrasket over at veteranen Øyre Slind kapret bronsemedaljen.

– Det er superimponerende. Det er ikke en gang hennes beste disiplin. Hun blir farlig i de kommende konkurransene, konstaterer Karlsson.

Lagvenninne Linn Svahn, som endte helt nede på 16. plass, tror lørdagens norske bronsevinner kommer til å markere igjen senere i mesterskapet.

– Vi får se opp for henne på tremila, for det er jo den største sjansen til å virkelig ta medalje for henne. At hun tar medalje allerede nå er det bare å bøye seg i støvet for, sier Svahn, som i likhet med Niskanen mener Øyre Slind virkelig taklet «påskeføret» i VM-løypene helt etter boka.

– Ja, Astrid er et skikkelig «kapasitetshjul», og det viser seg når det er slik forhold som i dag, konkluderer Svahn.