Stjernenes kjærestekrangel: – Han er en liten pusegutt!

– Selv om han ikke vil innrømme det selv, er det definitivt Harald. Det er en liten pusegutt! Han har på seg tøflene fra morgen til kveld.

Jan Thomas Jenssen smiler bredt når han svarer på hvem som er langrennslandslagets største romantiker.

Noen meter lengre borte utenfor den norske smøretraileren i Davos står Harald Østberg Amundsen intetanende om at romkameraten koser seg godt med å utlevere noen av hans mer personlige sider.



– Hvis du stiller ham det spørsmålet her kommer han til å riste på hodet og nekte ganske kraftig. Men jeg kan bekrefte det! Med all pratingen han har i telefon med dama så er han en liten romantiker, sier Jenssen.

Det får han rett i. Amundsen vil ikke ha noe av stempelet som lagets største romantiker.

– Nå er jeg så lei av den bjeffinga til Jan! Han er den eneste som har tatt med dama hit. Han er glad i å puse litt. Jeg tror det enkle svaret ligger i ham.

– Han sier at du går med tøfler fra morgen til kveld.

– Nei, jeg tror det skal bli godt å få pause fra han når jeg kommer hjem, svarer Amundsen og ler.

ET PAR: Harald Østberg Amundsen og Hedda Follestad Thorhallson har vært et par i flere år. Foto: Privat / Skjermdump fra Instagram

– Hun betyr alt



– Det er vel bare fint å være litt romantisk?



– Jo, klart det. Det skulle vært morsomt å se hva gutta gjorde på hjemmebane. Jeg tror alle tar på seg litt tøflene når de kommer hjem.

– Spesielt Jan! Legger Amundsen til.

Sammenlagtlederen i Tour de Ski og Hedda Follestad Thorhallson har vært kjærester i flere år. På deres personlige Instagram-profiler deler de begge flere bilder av seg som par.

– Hva betyr hun for deg?



– Det er vel kun et svar på det: Hun betyr alt. Jeg skulle gjerne hatt henne med hit.

Amundsen synes det er fint å ha noen å komme hjem til.

– Det er deilig. Når jeg kommer inn døra etter mange skirenn, er jeg kanskje den som sprudler mest. Da er jeg ganske tom for energi. Men det er veldig hyggelig å ha noen å dele livet med, sier han.

MANGE ÅR: Marthe Karlsen og Jan Thomas Jenssen har vært et par siden 2015. Foto: Skjermdump fra Instagram / Privat

– Livredd for å bli syk

Når TV 2 samler kameratene for en oppklarende prat om hvem som egentlig er mest romantisk, fortsetter de å peke på hverandre.

– Jeg skjønner at Harald skyver den over på meg. Det er enkelt når han egentlig vet hva svaret er. Jeg har bodd med Harald litt nå, det har vært litt pusing på telefon på andre siden av rommet. Han må nok ta den, sier Jenssen.

– Han har med kjæresten hvor enn han drar på tur. Så da ligger vel svaret der da, svarer Amundsen med et smil.

Jenssen og Marthe Karlsen har vært et par siden 2015. Hun kommer fra Melbu i Nordland, mens han er fra Hommelvik i Trøndelag.

– Langrenn er jo en singel idrett, men jeg hadde ikke stått her i dag hvis ikke det var for dem (hans nærmeste støttespillere). Mamma og pappa har vært min største sponsor helt til i dag. De har lagt ned mye tid og vært tålmodige. Det har ikke minst samboeren min også, som «blir tvunget» til å gå med munnbind på jobb og ikke kan være så sosial i enkelte sammenhenger på vinteren. De ofrer mye for at jeg skal gå fort på ski. Jeg får nok ikke takket de nok, dessverre.

– Hva er så bra med akkurat henne?



– Hun tør å si hva hun mener og hun er like sta som meg. Det kan jo være utfordrende til tider. Vi går veldig godt i lag. Hun er gammel skiløper og vet hva det dreier seg om. Så hun skjønner at jeg ikke kan bli syk. Hun er livredd for å bli syk selv. Jeg tror at hun føler like stort press som meg gjennom vinteren.

HYLLER KJÆRESTEN: Erik Valnes bruker mange store ord om kjæresten Tina Solèng Bertnes. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Også sammendragets andremann har kjæreste. Erik Valnes og skikjører Tina Solèng Bertnes flyttet i sommer sammen.

– Hun betyr veldig mye. Vi har blitt samboere og fått et liv sammen. Det er veldig trivelig. Jeg merker at det gir hverdagen en helt annen ro. Det er en helt annen måte å slappe av på når man har noen å dele livet med. Det gjør livet generelt bedre. Det er fantastisk, sier Valnes til TV 2.