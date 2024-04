Stina Nilsson gir seg med skiskyting – avslører ny satsing

– Geværet er lagt på hyllen!

Det sier Stina Nilsson (30) sin avslører til SVT at hun nå er ferdig som skiskytter.

Etter et par blytunge sesonger, blir det nå en ny satsing.

– Jeg skal gå langløp neste år, noe som føles deilig, sier hun.

– Gjør det hun ønsker

Ifølge SVT har hun skrevet under på en toårskontrakt med det norske laget Team Ragde Charge, som eies av Jørgen og Anders Aukland.

Dermed skal hun gå Ski Classics for Aukland-brødrenes lag.

– Vi er utrolig stolte og glad over å ha fått til dette, sier Anders Aukland til TV 2.

Stina Nilsson hevder at tanken om å gå langløp har vært med henne lenge.



– Allerede da jeg gikk over til skiskyting, så jeg på meg selv som en tretrinnsrakett. Det blir langrenn, skiskyting og så skal jeg prøve langløp. Og nå føles det veldig rett og spennende, sier 30-åringen.

– Stina er en person som gjør det hun ønsker. Det har ikke handlet om økonomi, men hva hun vil. Jeg tror vi blir en veldig bra match, istemmer Aukland.



At Nilsson er fra Vasaloppets målby, tror han gir den svenske stjernen ekstra motivasjon for å lykkes.

– Hun ønsker å gå Ski Classics. Hun er fra Mora og Vasaloppet er jo en drøm for henne. Hun er veldig motivert og har rett innstilling. Vi er veldig glad for å ha henne på laget, sier Aukland.



– STOLT OG GLAD: Anders Aukland er fornøyd med å ha fått med seg Stina Nilsson på laget. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Forståelig

Etter fire sesonger som skiskytter er fasiten to pallplasser i verdenscupen i skiskyting. Én individuell og én på stafett.

– De to første årene var veldig bra og jeg hadde stor fremgang. Det er jeg superstolt over, i og med at jeg fikk meg en pallplass i verdenscupen. Det setter jeg kjempehøyt, at jeg nådde dit, sier hun.

At det nå er over, forstår TV 2s skiskytingsekspert Tiril Eckhoff godt.

– Det er forståelig etter å ha testet i to år uten å bli skikkelig god, sier hun, men legger til at det et kjedelig for sporten å miste et stort navn.

PÅ PALLEN: Stina Nilsson (til høyre) ble nummer tre på sprinten i Kontiolahti i 2022. Der ble hun slått av Tiril Eckhoff (til venstre) og Denise Herrmann (i midten). Foto: Vesa Moilanen

– Kjempelett

For Nilssons del var det ikke et vanskelig valg.



– Nei, det var kjempelett. Men slik var det også da jeg avsluttet mitt langrennskapittel. Jeg som person er 100 % på den ene eller andre måten. Når jeg føler meg ferdig med det, som jeg gjorde etter at jeg tok avgjørelsen, har det vært som å lukke en bok og åpne en ny, sier hun.



Før hun gikk over til skiskyting var Nilsson en merittert langrennsløper med både OL- og VM-gull på merittlisten.

Selv om hun først og fremst var kjent som sprinter, kan hun vise til OL-bronse på tremila fra OL i Pyeongchang i 2018.

Og Tiril Eckhoff tror svensken kan bite godt fra seg også i langløp.

– Langløp kommer til å passe henne bra, men hun må nok legge ned en sabla innsats for å nå opp til de beste langløperne, sier hun.



Og spår at det vil bli et blodslit for Nilsson.

– Hun kommer til å få nok vondt i ryggen og armene i sesongen som kommer!



Oppdateres!