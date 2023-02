Stavås Skistad og Udnes Weng sjanseløse i finalen: – Det svir hardt

Det ble ren svensk-norsk duell i sprintfinalen for kvinner, hvor fire svensker gikk først over målstreken.

Jonna Sundling tok gullet, mens Emma Ribom tok sølv. Maja Dalqvist sikret bronsen. Dermed ble det en helsvensk pall i Planica.

Sundling er også regjerende mester på sprinten.

Linn Svahn ble nummer fem, foran Kristine Stavås Skistad og Tiril Udnes Weng, som var sjanseløse i finalen.

– Det er kjedelig at det blir som det blir, men jeg var ikke sterk nok. Det var sånn det kjentes. Semifinalen kostet litt mer enn det jeg ønsket, sier Stavås Skistad til TV 2.

– Det var verste føret for min del, så da er jeg ikke bedre når det blir så tungt. Det er kjedelig, men det er nivået akkurat nå.

– Hvordan påvirker føret finalen for deg?

– Det blir mye tyngre, og jeg er tung. Men det er utendørs idrett, så man må bare leve med det, sier Stavås Skistad, som mener hun ikke kunne gjort noe annerledes.

SKUFFET: Kristine Stavås Skistad gikk tom for energi og klarte ikke henge på svenskene i finalen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Norge sto og så på

At fire svensker gikk først over målstreken motiverer 24-åringen.

– Jeg må bare fortsette og komme meg et hakk opp. Det er god motivasjon å bli slått sånn. Jeg må bli bedre, trene mer og jobbe på videre.

KLASSE: Emma Ribom, Maja Dahlqvist og Jonna Sundling slo de to norske kvinnene i finalen. Foto: Petter Arvidson / Bildebyrån

Stavås Skistad var revansjelysten etter at hun falt på sprinten for fire år siden, men det ble ikke en norsk festkveld for kvinnene torsdag.

– Nei, nei, nei. Stavås Skistad gikk helt tom for krefter. Det sa bare «pang». Firedobbelt svensk, det er jo en fantastisk dag for Sverige. Det ble litt som vi hadde fryktet. Synd at Skistad gikk tom, og Tiril var ikke med i det hele tatt da det skulle avgjøres. Norge stod og så på når medaljene skulle deles ut. De ble tilskuere, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

– Det svir hardt

Stavås Skistad og Udnes Weng brukte få krefter i prologen, tok seg kontrollert videre fra kvartfinalen og semifinalen var grei skuring.

Men i finalen ble det verre.

De norske jentene ble parkert av svenskene, og gikk sist over målstreken.

– Det har vært tøft i dag. Jeg var ikke så pigg som jeg håpet, så jeg er egentlig fornøyd med at jeg kom meg til en finale, men skuffet over at kreftene tok slutt så tidlig, sier Udnes Weng til TV 2.

LANGT BAK: Jonna Sundlin jubler foran Emma Ribom. Bak kan man skimte Maja Dalqvist og Linn Svahn foran de norske jentene. Foto: Patrick Steiner / Bildebyrån

Hun synes det var kjipt å se svenskene tapetsere pallen.

– Det svir ganske hardt når vi blir parkert litt tidlig der. Jeg gikk tom før Kristine, men vi er vel ikke gode nok. Så enkelt som det, sier Udnes Weng.

– Det er bare å applaudere de. Det er mest kjipt at jeg ikke kan være med å matche de. Jeg har ikke sjans. De setter en ny standard og gjør at vi andre må skjerpe oss, for vi vil ikke at dette skal fortsette. Jeg blir motivert og veldig irritert av det.

Anna Svendsen og Lotta Udnes Weng røk i kvartfinalen.