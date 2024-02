Sponsorkrise for Bjørn Dæhlies barndomsarena

Den økonomiske krisen i byggeindustrien får ringvirkninger.

Stadig flere bedrifter sliter med å holde hjulene i gang. Nå kutter de i sponsorbidragene til lag- og foreninger.

En av de som gjør dette, er boligutbygger Norgeshus JOS-Bygg på Romerike.

Årlig har utbyggerselskapet sponset det lokale idrettslivet i Eidsvoll og Nannestad med mellom 150.000 og 200.000 kroner.

TREKKER SEG: Jon-Olav Sigvartsen i Norgeshus JOS-Bygg må trekke sine bidrag som sponsor for å redde bedriften. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Men nå er det altså slutt.

– I byggebransjen opplever vi tøffe tider med dårlig salg på nybygg og økte kostnader på byggevarer. Dessverre har vi ikke lenger midler til å støtte lag og foreninger. Det er trist, for det er ikke dette vi ønsker, sier Jon-Olav Sigvartsen, eieren av Norgeshus JOS-Bygg.

Store konsekvenser

Nannestad og Bjerke løypekjørerlag er blant de som mister utbyggeren som bidragsyter.

I titalls år har løypekjørerlaget preparert skiløyper på Nordåsen skistadion i Nannestad - et anlegg som har fostret frem OL-mestre som Bjørn Dæhlie, Thomas Alsgaard og Ragnhild Haga.

– Man kan trygt si dette er barndomsarenaen til Bjørn Dæhlie, ja, sier Rune Granås som er ildsjel i løypekjørerlaget.

Nå frykter Granås at sponsorsvikten gjør at de må redusere tilbudet for fremtidens skihelter.



– Vi opplever inntektssvikt, som kan begrense vår mulighet til å preparere skiløyper. Vi kan ikke lenger garantere nykjørte forhold hver eneste trening, sier Granås, en ildsjel i løypekjørerlaget, mens han ser på fremtidens håp som leker seg i anlegget.



KONSEKVENSER: Rune Granås i Nannestad og Bjerke Løypekjørerlag mener inntektssvikten vil få konsekvenser for løypenettet. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Den rutinerte løypekjøreren forteller videre at inntekter fra sponsorer dekker rundt femti prosent av utgiftene løypekjørerlaget har.

– Hvordan opplever du at sponsormarkedet er nå?

– Det er mye arbeid og vanskelig å få private sponsorer til å bidra med penger, sukker han.

– Vanskeligere enn det har vært tidligere?

– Ja, det er mye vanskeligere. Vi jobber veldig mye for å få noen til å bidra, sier Granås.

Slår sponsoralarm

Etter nærmere ti år som bidragsyter sa det altså stopp for Norgeshus JOS-Bygg.

Granås forsøkte først å få selskapet til å endre mening.

– Jeg har prøvd å overtale dem, men de er ikke i stand til å bidra nå, sier han.

– Hvor stor forståelse har du for at det er trangere tider for dem?

– Slik det har blitt skjønner jeg veldig godt at du må prioritere hva du bruker pengene dine til. Sponsing er noe som må gå unna først, sier han.

SPONSORSVIKT: Flere sponsorer på denne sponsorplakaten teller på knappene. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Granås er nok inne på noe.

En gjennomgang gjort av revisjonsselskapet BDO viser at en av fire bedriftsledere innen bygg- og anleggsbransjen frykter for permitteringer.

Mens hele 14 prosent oppgir at de har konkursspøkelset hengende over seg.



Revisor Kristen Elstad har tett kontakt med fortvilte bedriftsledere. Gjennom samtaler, og tilgang til budsjetter og regnskap har han klart for seg hva konsekvensen er.

– Trenden er helt klart at sponsorposten er den første linjen et selskap kutter i når det er kostnadskontroll som gjelder, sier Elstad.

Nylig skrev revisoren et innlegg om dette på sin private LinkedIn-side.

Der slo han alarm på vegne av idretten.

– Det ene jeg ser er at det er mange foreldre som allerede sliter med å betale medlemskontingenter. Det andre er at idretten og organisasjonslivet er avhengige av midlene de får gjennom sponsorer, sier BDO-partneren.

SLÅR ALARM: Partner og revisor i BDO, Kristen Elstad, mener idretten går en usikker sponsorfremtid i møte. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Han spår derfor store konsekvenser for idretten - om noe ikke gjøres.

– Det brenner litt nå. Der gjelder å være proaktiv og å være i forkant. Idrettslag må være kreative sammen med sponsorene. Finn gjerne avtaler som gjør at man klarer å lage et et godt fundament for et videre samarbeid, råder Elstad.

Trakk seg som hovedsponsor

På Nannestad har boligutbygger Jon-Olav Sigvartsen et håp om å komme tilbake som sponsor for de lokale lagene i fremtiden.

Men foreløpig ser veien ut til å være lang.

– Det er viktig for oss å tjene penger og selge boliger igjen. Man kan ikke bruke penger man ikke tjener, sier han.

Sigvartsen drømmer også om at prisen på byggevarer og de tjenestene de trenger for å få bygge boliger kommer ned til normale nivåer.

– Da er vi med igjen, sier han.

Inntil da må han tenke på seg selv.

Nylig måtte Sigvartsen også avslutte en større sponsoravtale med IF Eidsvolls fotball- og håndballgruppe.

– Det var utrolig trist. Vi hadde jo godt samarbeid med JOS-Bygg i mange år og hadde håpet at det skulle fortsette. I det mørket som er nå er de vanskelig å erstatte. Dette får jo en dobbel effekt for oss, sier styreleder Remi Frilseth i håndballgruppa.



TØFFE TIDER: Håndballgruppa i Nannestad mistet nylig sin hovedsponsor Norgeshus JOS-Bygg, men styreleder Remi Frilseth har ennå ikke fjernet sponsormerket fra genseren. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Frykter økte avgifter

Håndball-leder Frilseth utelukker ikke at konsekvensen kan bli at allerede hardt pressede medlemmer må belastes med høyere avgifter.

Det står i sterk kontrast til hva klubben egentlig ønsket å se skje.

Stadig flere av medlemmene sliter nemlig med å betale regningene.

– Idretten har støtteordninger for alle som ønsker og som trenger det. Vi opplever nå at langt flere søker om fritak for treningsavgiftene enn tidligere, sier Filseth.

Han oppgir at klubben også mottar flere henvendelser enn før der medlemmer ber om fritak til å betale avgifter til turer og cuper.

– Klubben kjøper dessuten inn vesentlig mer tøy og utstyr for at fra barn og ungdom skal kunne drive idretten sin enn tidligere. Vi ønsker jo ikke at økonomien skal være en barriere for barn og unge til å drive med idretten sin, sier han.

Men IF Eidsvoll har også sin smertegrense.

Som andre norske lag og foreninger har klubben muligheten til å søke om å få dekket disse utgiftene - fra en bevilgning som Kulturdepartementet har bladd opp.

Men der er det mange om beinet, og det er ikke umiddelbart sagt at IF Eidsvoll får innvilget søknadene.

– I verste fall så står vi med disse kostnadene selv, sier håndball-lederen.

– Hvor viktig tenker du at både dere og løypekjørerlaget er i sånne ganske små lokalsamfunn som det her da?

– Vi håndballklubben er jo en stor samfunnsaktør som engasjerer bortimot tusen mennesker. Det er klart det er en betydelig andel av de som bor i vårt område. Vi ønsker jo at folk skal være inkludert og føle en del av samholdet, helt uavhengig av hvordan økonomien er privat, sier Remi Frilseth.