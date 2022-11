Spesiell Klæbo-situasjon: - Dette er nytt og uvant

Morfar og trener Kåre Høsflot (79) er på plass og følger Johannes Høsflot Klæbo under høydeoppholdet i Italia.

– Jeg kom mandag, og sola har varmet hver dag. Været er perfekt, og omgivelsene er fantastiske. Livigno er et bra sted å forberede seg til skisesongen, sier Kåre Høsflot til TV 2.

– Vi skulle selvsagt ønsket oss ei litt lengre skiløype, men vi gjør det beste ut av situasjonen og står opp grytidlig, for midt på dagen er det folksomt, sier morfar og trener.



Det er ikke mye snø i Livigno, så mange skiløpere deler på den ca. 500 meter lange rundløypen som er tilgjengelig.

Helt bekymringsløst er ikke oppholdet i Italia. Morfar liker ikke at at Johannes fortsatt sliter med skaden bak i låret, opp mot baken.

– Treningsmessig har det vært et spesielt år med skaden hans, nå har det gått 16 uker. Dette er noe nytt og uvant for oss alle, Johannes har jo aldri vært skadet. Nå ser det endelig ut til å gå riktig veien. Vi trodde jo i utgangspunktet at det ikke var så alvorlig, men slike sene-skader er tydeligvis seiglivede.

– Beito og Ruka er rett rundt hjørnet?

– Vi har ikke bestemt noe ennå. Beito virker tidlig, men vi håper jo på at skaden rekordraskt blir helt leget, men vi skal uansett ikke ta noen sjanser. Det kommer viktigere renn enn Beito og Ruka, understreker Kåre Høsflot.

Trener Kåre Høsflot følger barnebarnet Johannes på en rulleskiøkt. Foto: Privat

– Det at du er i Livigno betyr at du tror på effekten av trening i høyden?

– Overbevist og overbevist. Dette er jo et forsøk, så får vi trekke erfaringer av årets opphold. Johannes var jo også på høydeopphold i fjor, med OL i Beijing i høyden måtte han jo det. Johannes hadde god effekt i fjor. Kroppen responderer svært godt, så dette ser lovende ut.

– Jeg har jo sagt flere ganger at jeg har tro på høydeopphold, og jeg ser litt lenger fram enn neste sesong, sier Johannes Høsflot Klæbo selv og viser til at det er VM på hjemmebane i Trondheim i 2025 og året etter er det OL i Italia.

Vårt skiess gleder seg over å ha sine to viktigste sportsligere støttespillere i Livigno, pappa Haakon og morfar Kåre.

– Det er alltid betryggende å ha morfar i nærheten, så for meg er det helt tipp-topp at han tok turen hit ned.