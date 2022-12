– Som å komme til en rettssak

Se i morgen: 10 km fri teknikk fra Lillehammer klokken 10:30 (kvinner) og klokken 12:40 (herrer) på TV 2 Direkte!

– Det er som å komme i en rettsak og sitte å forsvare seg selv, sier Iversen om alle spørsmålene han fikk om at han er tatt ut til verdenscuphelgen på Lillehammer.

Flere langrennsløpere gikk tidligere i uka ut i NRK og VG og var tydelig misfornøyde med at Iversen fikk sjansen. Både Jan Thomas Jenssen og Henrik Dønnestad har hatt gode resultater i det siste, men ble utelatt.

Iversen ble altså tatt ut, som startet sesongen med 14. plass på Beitostølen, mens verdenscupåpningen i Ruka ble en skuffelse med 39. beste tid for landslagsutøveren.

– Det er ikke artig å være i den posisjonen at det er tvil om jeg skal gå renn eller ikke. Jeg har en plan om å gå litt fortere. At noen er uenige, skal dem få lov til, sier Iversen.

– Hvis så få har trua, så har jeg alt å vinne. Da er det bare å prøve å vinne og motbevise.

Han påpeker at det også hviler et press på ham nå.

– Jeg jobber ikke i Meråker kommune, men for å bli verdens beste skiløper. Da må man leve med at det kreves mer av oss. Det er ikke bare-bare.

Iversen understrekte at han tidligere i høst og vinter har vist form og gått noen gode renn.

– Går jeg et normalt skirenn skal det være greit. Jeg skal ikke si at jeg skal vinne, men jeg tror jeg kan gå et godt renn.

Fredag får han sjansen til å vise seg frem på 15 kilometer fri teknikk på Lillehammer. Rennet ser du på TV 2 fra klokken 12.40.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug kom med en klar advarsel til Emil Iversen.

– Det han gjorde i Ruka var alt for dårlig, men han er på landslaget og løypene på Lillehammer kan passe han fint. Han tåler imidlertid ikke en dårlig helg til, så dette bør være hans siste sjanse, sa Northug.