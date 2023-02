Sølvvinneren avslører finaledrama: – Alt annet enn optimalt

Saken oppdateres!

VM-sprinten i Planica ble et drama av de sjeldne.

Først ble Håvard Solås Taugbøl dyttet av svenske Marcus Grate i kvartfinalen. Så røk favoritt Erik Valnes ut etter fall og knekt ski i semifinalen.

Etter Valnes-exiten var det duket for Johannes Høsflot Klæbo-triumf i finalen. Og slik ble det.

Trønderen dro til fra start, ga ledelsen aldri fra seg og tok en total overlegen seier. Pål Golberg gikk inn til sølv etter fotofinish og sikret dobbelt norsk.

Etter målgang røper han ukjent dramatikk, som skjedde kort tid etter at startskuddet gikk.

– Jeg hadde ikke planer om å være bak, men jeg røk stroppen (på staven) ut fra start. Alt annet enn en optimal finale, men jeg ga ikke opp og heldigvis var bakken lang nok til at jeg gjorde meg gjeldende der, sier Golberg til TV 2.

MÅLFOTO: Pål Golberg tok sølvet like foran franske Jules Chappaz. Foto: Matthias Schrader

– Veldig stort

Sølvet var Golbergs første individuelle mesterskapsmedalje i VM og OL. Selv var han svært stolt over egen prestasjon.

– Det er veldig stort, dette har jeg håpet på at skulle komme. Det har latt vente på seg. Jeg er veldig glad for at jeg ikke har gitt opp og veldig glad for at jeg har truffet med formen, sier Golberg til TV 2.

Femteplassen fra 2013-sprinten var inntil torsdagens sølvmedalje Golbergs VM-beste individuelt. Han har også to åttendeplasser individuelt fra sprinten og femmila i Oberstdorf-VM for to år siden.

– Det var kjempebra av Golberg. Jeg tror Pål er veldig fornøyd, samtidig som det betyr utrolig mye for Klæbo å få en så bra start.

– En lettelse

Gullvinner Klæbo er lettet etter finalen.

– Det smaker godt. Det er først og fremst en stor lettelse, i hvert fall den timen etter at at jeg kom i mål. Det er godt å vite at den jobben og innsatsen jeg har lagt ned i høyden har resultert i noe, sier Klæbo til TV 2.

Skistjernen forteller at han nå kan senke skuldrene.

– Nå har jeg fått det jeg kom for og nå skal jeg gå ut å kose meg de siste distansene, selv om det blir brutalt.

GULLGUTT: Johannes Høsflot Klæbo kan glise for gull på VM-sprinten. Foto: Matthias Schrader

Etter at sprintgullet er sikret takker Klæbo familien.

– Det er godt å få til med familien på tribunen, som jeg knapt har sett siden desember. Jeg vet hvor mye det betyr for de rundt meg, sier 26-åringen.

Han får skryt av TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

Kaster ski i raseri

– Klæbo ser ut som han virkelig skrudde på bryteren, og styrer som han ville. Det var vanvittig så han seilet i fra i finalen på slutten der. Han hadde full kontroll og ble verdensmester som han ville, sier TV 2s langrennsekspert.

Hat trick for Klæbo

Klæbos VM-gull på sprinten er hans tredje og femte strake mesterskapsgull på sprint. Trønderen vant i fristil i Seefeld i 2019 og i klassisk Oberstdorf i 2021.

– Det var en fin følelse å se på. Det var førsteklasse fra han. Taktikken var helt klar: bestem dette selv og sett fart. Det har vært nok småulykker i hele dag, så sørg for å ha kommando, og det gjorde han, sier sprinttrener Arild Monsen til TV 2 om Klæbos dominanse.