Solid start for de norske sammenlagthåpene: – Gledelig

Anne Kjersti Kalvå, Lotta- og Tiril Udnes Weng var de norske bidragene i sprintfinalen på kvinnesiden.

I tillegg til to svenske innslag: Maja Dahlqvist og Frida Karlsson. Men det var den eneste ikke-nordiske deltakeren, Nadine Fähndrich, som spurtet best.

Hun vant finalen foran Dahlqvist. Lotta Udnes Weng sikret tredjeplassen på oppløpet.

Frida Karlsson tok i likhet med sine norske kolleger viktige sekunder i sammendraget.

– Først og fremst gledelig med tre norske jenter i finalen, kanskje spesielt at Anne Kjersti Kalvå, som ikke er sprinter, tar seg helt dit. Tiril Udnes Weng plukker også viktige poeng, både i Tour-sammendraget og i verdenscupen sammenlagt, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

Kalvå innrømmer selv at hun ble litt overrasket over å komme så langt.

– Det var kanskje litt overraskende for min del óg. Jeg har gått bra skøytesprinter i høyden før og gikk bra i fjor, så hvis det skal gå bra i en sprint er det av denne typen. Jeg fikk gode svar i dag og har fått mye bra ut av dagen, sier hun til TV 2.

TOPP 3: Hjemmehåpet Nadine Fähndrich seiret på hjemmebane. Her flankert av Dahlqvist og Udnes Weng. Foto: Terje Pedersen

Frida Karlsson tok i likhet med sine norske kolleger viktige sekunder i sammendraget.

– Det er ingen tvil om at Karlsson med finaleplass her blir den store favoritten framover, spesielt med tanke på at Diggins ikke kom seg videre fra finalen. Det blir utfordrende for Diggins å være med, når hun starter så langt bak Karlsson i morgen, sier Northug.

– Er du kvitt Diggins i sammendraget, Frida?

– Hun er nok revansjesugen nå: Diggins bruker å være god når det er tour og når det er mange løp på rad. Hun er en av de som klarer det, sier Karlsson.

– Hvem er din største utfordrer?

– Hadde dere tre norske i finalen? De blir vel å regne med!

Silje Theodorsen og Mathilde Myhrvold røk begge ut av kvartfinalen.