Smigret av Northugs ord: – Fy søren

Like bak pallplassene kom to relativt ubeskrevne blad inn til mål i Holmenkollen. Med et tynt startfelt benyttet Margrethe Bergane og Nora Sanness muligheten til å prege løpet.

Begge var med i teten under hele femmila, og yppet seg helt i front flere ganger.

Mens Bergane var med i Tour de Ski, var dette første verdenscuprenn for 22 år gamle Sanness. En brukbar debut, altså.

– Det var kjempegøy og sykt kul stemning. Jeg er veldig heldig som hadde femmilen i Kollen som mitt første verdenscuprenn.

– Helt uvirkelig

Hun skjønte tidlig at hun hadde noe å fare med.

– Det er litt uvirkelig, men når man har dagen så må man gripe muligheten. Det er jo hjemmebane for meg. Ingen har gått en slik distansen før, så da må man jo tenke at man stiller på en lik linje.

Sanness var den fjerde beste nordmannen, men var likevel den TV 2s langrennsekspert Petter Northug snakket varmest om.

– Hun imponerer meg mest av samtlige. Det er helt rått i hennes debut.

Det får Sanness til å både glise og rødme.

– Det er sykt kult å høre. Det er helt uvirkelig... fy søren, sier en tydelig stolt debutant.

YPPET SEG: Margrethe Bergane var flere ganger i tet. Foto: Terje Bendiksby

– Gikk ikke kjempefort

Margrethe Bergane høster også ros. Hun er ikke like fersk, men mange ble nok overrasket over hennes friske fremtoning.

– Hun er så offensiv og gjør så mye underveis. To unge, offensive jenter som er artig å se når de får muligheten til å gå verdenscup på hjemmebane.

Bergane, som er et år yngre enn Sanness, ble selv overrasket over at det ikke var et høyere tempo.

– Veldig fornøyd. Jeg hadde ingen plan om å være med på forhånd, men så følte jeg meg sprek. Det ikke så kjempefort, så det var gøy å være med å dra litt da.

– Kjempegøy å gå i Kollen, og deilig å være med å prege løpet, sier Bergane.