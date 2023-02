Slik fikk hun Klæbo klar til gullkamp

– Ja, kall henne gjerne «Magic Meghan», for hun var viktig for å få reparert meg, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Gullvinneren i Planica sikter til skaden i baksiden av låret, som han pådro seg i juli og slet med helt fram til sesongstart.

Verdens beste skiløper kom i kontakt med fysioterapeuten Meghan Rolands Stowe, som hun egentlig heter, for første gang under et høydeopphold i Park City i USA i sommer.

TØFFE TAK: Johannes Høsflot Klæbo får behandling av «Magic Meghan». Foto: Privat

Høsflot Klæbo ble så begeistret for behandlingen at han selv har punget ut for å få henne tre ganger over til Europa.

Først foran sesongstarten på Beitostølen, så under et treningsopphold i Livigno og nå senest i forbindelse med VM i Planica har hun «knadd» Høsflot Klæbo til to VM-gull og ett sølv.

– Gull verdt å ha henne her, sier Klæbo, men mandag drar hun tilbake til USA.

Mange og lange økter

Vi møtte «Magic Meghan» i Planica og spurte hva slags magiske hender hun har.

– Ingen magiske hender her, sier hun lattermildt på vårt spørsmål. Etter å ha tenkt seg litt om sier hun:

MAGISKE HENDER: Meghan Rowlands Stowe, som hun egentlig heter, er Johannes Høsflot Klæbos private fysioterapeut under VM i Planica. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det som er magisk er hvor kjapt vi to fikk kjemi og jeg lærte kjapt å kjenne kroppen hans. Selv om han er en fantastisk idrettsutøver så kan han, sett fra mitt ståsted som fysioterapeut, bli bedre på flere felt. Han er for eksempel råsterk til å stake, men er svakere på andre felt, forklarer hun.

Fysioterapeuten fortsetter:

– Han har faktisk vært litt sint på meg fordi det har vært smertefullt at jeg har trykket på ømme punkter på kroppen hans. Det har vært mange og lange økter med behandling, men vi opplever fremgang, understreker hun.

Kunnskapsrik

Høsflot Klæbo forteller at han aldri har møtt noen som har så mye kunnskap om kroppen, og synes én detalj er spesielt kul.

– Også er det moro at hun som har jobbet med basketstjerner elsker å gå på ski. Derfor er det ekstra moro at hun nå har fått oppleve VM på ski, sier Høsflot Klæbo.

STOLT: Magic Meghan sammen med Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Privat

– Jeg var i omkring 16 år fysioterapeut for basketlaget Milwaukee Bucks, de vant i 2021 NBA-mesterskapet. Det var en lærerik tid, sier hun selv.

- Hvordan vil «Magic Meghan» beskrive verdens beste skiløper?

– Han er dedikert, veldig klok og hans måte å tenke på for å oppnå fremgang imponerer meg. Jeg er takknemlig for å kunne bidra til at han kan prestere best mulig.