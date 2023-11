Slik ble hun blant verdens beste: – Var som en mosjonist

I årevis jobbet hun hardt bak de beste, uten å nå helt opp. Astrid Øyre Slind vurderte å gi seg. To år senere er 35-åringen blant verdens beste skiløpere.

– Det er forferdelig. Det er bedre å gå selv, sier treneren Chris Jespersen.



I målområdet sto han spent. Da hans utøver rundet svingen og gikk mot klokka, var han oppgitt.

– Da var jeg bare sur. Hun kollapset teknisk. Det så ut som hun gikk for sent på oppløpet, så da tenkte jeg at hun ikke fortjente å vinne. Det var litt som å se meg selv, og det irriterer meg.

Jespersen smilte etter løpet, og var naturligvis glad for at hans elev gikk til topps i den nasjonale åpningen på Beitostølen.

Faktisk var han så fornøyd at han til NRK uttalte at det mest sannsynlig ble uaktuelt med langløp i vinter.

Bak irritasjonen på oppløpet ligger to år med mye irritasjon og timevis med terping for å gjøre Øyre Slind til den løperen hun selv var i ferd med å slutte å tro at hun kunne bli.

– De siste to årene har jeg gått fra å være en mosjonist til å bli en eliteskiløper, i hvert fall ifølge Chris, sier Øyre Slind og smiler.

LYS I ENDEN: Astrid Øyre Slind under trening i Val di Fiemme. År med teknikktrening har gitt resultater. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

– Uff ... Tydeligvis ikke nok

Samarbeidet med Jespersen har vært en stor suksess. Øyre Slind har etter en hel karriere bak de aller beste, blitt VM-medaljør og en av verdens beste distanseløpere.

– Jeg har gått for dårlig på ski til å være god. Jeg har hatt bra kapasitet, men gått dårlig. Det er en vanskeligere jobb enn å bli i god form, egentlig, sier hun.

Veteranen har tatt store steg, men det er ikke nødvendigvis like enkelt å gjøre det samme i konkurranse som på trening.

– Det krever så vanvittig fokus i så mange timer for å bli bedre, i hvert fall i konkurranse. Jeg må passe på å ikke glemme alt. Jeg føler at jeg fortjener å gå bedre teknisk nå, for der har jeg gjort en jobb, sier Øyre Slind og ler.



I september var hun til TV 2 åpen om at år med motgang fikk henne til å vurdere om hun skulle fortsette som langrennsløper.

SUKSESS: Tidligere landslagsløper Chris Jespersen er trener for Astrid Øyre Slind i Team Aker Dæhlie. Samarbet har vært en stor suksess. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Bekrefter mosjonist-utsagn

Jespersen er enig i at Øyre Slind fortjener å få betalt for innsatsen hun har lagt ned.

– Hvor mye har dere jobbet med teknikk?

– Uff .. nok, svarer Jespersen og ler. Tydeligvis ikke nok, svarer han og sikter til oppløpet som gjorde han irritert.

– Det kommer vi til å fortsette med. Teknikk blir aldri hundre prosent. Hun har tatt store steg, men det er litt å hente ennå, spesielt i dobbeldans.

– Hun hevder selv at hun teknisk har gått fra å være en mosjonist til eliteløper. Er du enig?

– Ja, det stemmer ganske bra. Hun har vært veldig dedikert. Det har vært gøy å være med og bidra, svarer Jespersen.

I helgen starter verdenscupen i Ruka, Finland. Der har Øyre Slind forhåpninger om å blande seg inn helt i toppen.