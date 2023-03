Slår tilbake mot privatfly-kritikken: – Finnes ingen annen måte

– Jeg syns det er kjempeviktig at Greenpeace tar opp saken for miljøet. Det er både vi og Astrid opptatt av. Det handler tross alt om levebrødet vårt. Men vi er også opptatt av å tilrettelegge for våre utøvere slik at de kan utøve yrket sitt, sier Team Aker Dæhlie-sjef Knut Nystad.

I etterkant av bragden til Øyre Slind på 15-kilometeren har vel så mye handlet om en vordende reise med et privatfly.

– Ille og et stort paradoks at idrettsutøvere som lever av hvite vintre bruker fremkomstmidler som innebærer det stikk motsatte, uttalte Greenpeace-leder Frode Pleym til TV 2 om reisen som skal frakte Oppdal-løperen til Sverige på søndag.

IKKE IMPONERT: Frode Pleym. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Aldri sagt

Etter planen skal medaljevinneren gå lørdagens tremil i Planica, før hun går Vasaloppet i Sverige søndag.

Det er under 24 timer mellom rennene.

Dit skal hun fly med privatfly, noe Adresseavisen først omtalte.

Etter gullet på torsdagens stafett svarte Øyre Slind for første gang på privatfly-kritikken hun har fått fra Greenpeace.

MEDALJEVINNER: Astrid Øyre Slind kom på tredjeplass og fikk bronse under kvinnenes 15 km med skibytte. På stafetten torsdag var hun med på gullaget Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg tenker at det kommer et propellfly med en gjeng sponsorer, og jeg får sitte på tilbake. Jeg er sykt takknemlig og glad for den muligheten, for en slik dobbel får jeg bare oppleve en gang i livet. Jeg vet ikke om det er så stor forskjell på det, eller å ta et fly til Gardemoen med mellomlanding og videre til Værnes og kjøre langt, enn å sitte på det flyet, egentlig. Det går ikke på en annen måte, rett og slett, sier gullvinneren, på det norske stafettlaget, til TV 2.

Til regionsavisen fortalte Knut Nystad at Øyre Slind skal fraktes til det sagnomsuste langløpet i «et av Kjell Inge Røkkes privatfly» sammen med flere samarbeidspartnere.

Nystad sier til TV 2 at det ikke er snakk om Røkke sitt privatfly.

Han mener seg feilsitert av avisen.

– Jeg har aldri sagt at det var Røkke sitt privatfly. Det blir spekulasjoner.

Yngve Bergli, sportssjef i Adresseavisen, avviser at de har feilsitert 52-åringen.

– Knut Nystad er ikke feilsitert av oss. Det er et korrekt sitat og ingenting vi har funnet på, sier Bergli.

Mandag ble det endring i flyplanene, siden det aktuelle flyet skal på service. Nå har Team Aker Dæhlie leie et annet fly - med økonomisk hjelp fra samarbeidspartnere.

TV 2 har vært i kontakt med Aker som opplyser om at det nevnte flyet som Øyre Slind opprinnelige skulle fraktes i, eies av Kjell Inge Røkkes selskap TRG.

Aker har ett heleid datterselskap som eier en «Falcon 8X». Dette flyet benyttes i hovedsak av Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen, opplyser selskapet.

– Forurenser

Nystad reagerer også på beskrivelsene om at det er snakk om et luksusfly.

– Aker er vår sponsor – de betaler og har mulighet til å disponere et fly. Det er snakk om et seks-seters propellfly som Aker disponerer. På langt nær en luksus-jet, som beskrevet av flere, sier Nystad,.

Luksus-jet eller ikke: Pleym i Greenpeace mener man burde sett seg om etter andre løsninger.

– Hverken rikinger som Røkke eller skistjerner som Astrid Øyre Slind bør ta privatfly. At hun har selskap av noen ombord, gjør det på ingen måte til en miljøvennlig reisemåte. Både private propellfly og jetfly forurenser mer enn alternativene.

Nystad, som var smøresjef på det norske langrennslandslaget i perioden fra 2006 til 2018, utdyper valget om å fly privat.

– Vi sjekket alle fly for Slovenia, Østerrike, Italia og Tyskland. Vi vurderte til og med å kjøre opp til blant andre Wien, Berlin og Frankfurt, men det er ingen rutefly som kommer frem i tide. Det finnes ingen annen mulighet enn å fly.

– Må ta noen tøffe vak

Øyre Slind er ikke den eneste idrettsutøveren som benytter seg av det mye omtalte fremkomstmiddelet. Nylig tok alpinesset Lucas Braathen privatfly for å komme seg ned til slalåm-øvelsen i VM i Frankrike.

Erling Braut Haaland har tidligere investert i et eget privatfly.

– Vi har åpenbart hatt et dilemma her. Vi tenker på miljøet hver dag. Men man må ta noen tøffe valg. Skal vi legge en av Norges beste kvinnelige langrennsløpers drømmer i knus, eller legge til rette for en skiløperes drøm? Vi vurderte at sistnevnte var viktigere da vi i tillegg kunne legge til rette for en uforglemmelig opplevelse for våre samarbeidspartnere. Vi respekter alle sine meninger. Vi vet at de aller fleste er uenige, men det får vi leve med, sier Nystad.