Slår tilbake: – Det er langt fra sannheten

Det startet med rapporten fra et utvalg satt ned av Norges Skiforbund om forholdene i norsk kvinnelangrenn. Bakgrunnen var sviktende resultater bak flaggskipet Therese Johaug.

– Det er urovekkende at det har blitt lenger opp til de beste og opp til verdenseliten, sa lederen av utvalget, Øyvind Sandbakk.

Og etterpå har mange forstå-seg-på-ere, og tidligere løpere ment mye om situasjonen i norsk kvinnelangrenn. Og det er skapt et inntrykk av at landslaget er samling kvinner som sutrer mer enn de trener.

OFFENSIV: Landslagstrener Sjur Ole Svarstad sammen med Tiril Udnes Weng. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Sier ifra

En som har opptrådt svært så diplomatisk - til nå - er Sjur Ole Svarstad. Han er den nye landslagstreneren. Nå sier han ifra:

– Det er langt unna sannheten at dette er en sutrete gjeng som ikke orker å trene. Det er en god treningsmotivasjon hos løperne på dagens landslag, slår Svarstad fast.

Svarstad (41) var assistent-trener på landslaget i perioden 2016-2018 så han har god bakgrunn for å mene noe om utviklingen og tilstanden på landslaget.

LOVENDE: Mathilde Skjærdalen Myhrvold. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Selv om dagens utøvere trener litt mindre enn våre største legender, Marit Bjørgen og Therese Johaug, så kan vi jo komme dit en dag at også løperne på dette landslaget tåler de samme treningsmengder som våre største stjerner gjorde, hevder Svarstad.

Vet de hva de snakker om?

– Har de som mener så mye innsyn i hvordan vi trener, spør Anne Kjersti Kalvå, hun er blitt 30 år og er en av de mest rutinerte på landslaget.

– Hva eksperter og andre mener får vi ikke gjort noe med, vi får vise hva vi duger til til vinteren, legger hun til.

KAMPLYSTEN: Anne Kjersti Kalvå Foto: Bjørn Roger Brevik/ TV 2

– Det har vært mye synsing i media etter at rapporten fra Sandbakk-utvalget kom. Og mange lurer, naturlig nok, på hvor vi står sportslig etter at enerne Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla ga seg etter forrige sesong. Vi er spente selv også, men jeg kan forsikre alle om at vi trener godt og at vi gjør jobben som må til, sier en annen landslagsløper, Ane Appelkvist Stenseth.

Blir invitert på samling

Sjefen, Sjur Ole Svarstad, er takknemlig for engasjementet rundt landslaget:

– Ja, og det er jo også tidligere landslagsløpere som har uttalt seg om situasjonen i norsk kvinnelangrenn og deres kunnskap må vi dra nytte av. Jeg akter å invitere slike tidligere løpere på samling, sier Svarstad.

Landslagstreneren understreker at løperne på landslaget er villig til å trene det som kreves for å nå verdenstoppen.

– Det står iallfall ikke på viljen, sier Sjur Ole Svarstad.