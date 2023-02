Slår ring rundt Weng: – Vil være der for henne

Fredag morgen kom meldingen fra Skiforbundet om at Heidi Weng reiser hjem fra VM, og det før moroa virkelig starter.

Ingvild Flugstad Østberg vet alt om det å gå glipp av mesterskap etter tidligere i karrieren selv å ha fått startnekt i elleve måneder på grunn av sin egen helsesituasjon.

Overfor TV 2 gjør Flugstad Østberg det klart hun nå vil gjøre sitt ytterste for å hjelpe Weng i den tøffe situasjonen lagvenninnen nå befinner seg i.

– Ja, jeg har selvfølgelig snakket med Heidi, og sagt at jeg er der for henne om det er noe hun lurer på, dele mine erfaringer med, eller spørre om hva som helst. Jeg har selv vært ute og måttet stå over høydepunkter jeg har jobbet hardt for. Det er tøft, sier Flugstad Østberg.

STØTTER WENG: Ingvild Flugstad Østberg under trening før ski-VM 2023 i Planica, Slovenia i Valbruna i Italia. Foto: Terje Pedersen

Usikker på om Weng kommer tilbake

TV 2-ekspert Petter Northug er usikker på om Heidi Weng noen gang kommer tilbake på toppnivå.

TV 2-EKSPERT: Petter Northug på pressetreff med langrenn sprint i Malborghetto under ski-VM 2023 i Planica, Slovenia. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

– Der er jeg usikker på om hun har motivasjonen som trengs for å slå tilbake. Jeg tror at når ting flyter og kroppen fungerer, så er Heidi en god nok skiløper til å finne tilbake til godfølelsen og kan prøve på det, sier Northug, før han legger til:

– Men det kan hende at hun sier seg fornøyd med det hun har oppnådd som skiløper. Hun har hatt en fantastisk karriere. Akkurat den vurderingen må hun imidlertid bruke litt tid på, om hun kan finne tilbake gleden med det å gå skiløp og gjøre jobben som kreves, mener han.

Landslagstrener Stig Rune Kveen bekrefter at det kom overraskende på dem at Weng valgte å reise hjem fra VM.

– Nei, det var ikke noe som var forventet. Hun var tiltenkt en plass i troppen i VM på lørdag, så sånn sett var det ikke noe vi forventet oss, nei. Det var kjedelig, men da hun ikke følte seg klar til å gå skirenn så var den saken grei, opplyser Kveen.

Han ønsker ikke å utdype hvordan Weng har det for øyeblikket.

– Hun var komfortabel med avgjørelsen selv når hun ikke kjente seg klar til å delta i et mesterskap. Det er alt jeg vil si om det, sier han ordknapt.

TRENER: Trener Stig Rune Kveenp å pressetreff med langrenn sprint i Malborghetto under ski-VM 2023 i Planica, Slovenia. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

– Det blir mellom oss

Ingvild Flugstad Østberg forteller at Weng snakket med lagvenninnene før hun valgte å reise hjem fra VM-byen Planica.

– Akkurat hva hun sa og hvordan hun sa det vil jeg ikke dele detaljer om. Det blir mellom oss. Men Heidi var her for å gå skirenn, og når hun følte det var det smarteste og beste for henne, så støtter vi henne i det, mener Flugstad Østberg.

– Tror du Heidi Weng har motivasjonen som trengs for å kjempe seg tilbake?

– Det kan faktisk bare Heidi Weng svare på. Noe mer enn det tror jeg ikke vi andre skal begynne å begi oss på. Og selvsagt vil jeg være der for henne. Vi er først og fremst venner, så lagvenninner, så konkurrenter, men vennskap går foran alt, svarer hun.

Silje Theodorsen, som i Wengs fravær fikk plass på det norske laget på lørdagens 15 kilometer med skibytte, vil heller ikke spekulere i fremtiden til lagvenninnen i langrennssporet.

– Nei, det må hun nesten svare på selv, men selvsagt så skjønner alle at det ikke er en ideell situasjon for henne, sier Theodorsen, som samtidig opplyser at Weng har pratet med lagvenninnene om årsaken til at hun reiste hjem.

– Jo, vi har snakket med henne, men det er opp til Heidi hva hun vil dele om det i media. Jeg vil ikke svare på hvor mye hun har delt med oss, sier hun.

Treneren tror Weng har motivasjonen som trengs

Weng har det siste året slitt med sykdom og hjernerystelse, og i forbindelse med sesongåpningen på Beitostølen i november i fjor fortalte en åpenhjertig Weng om at hun ville legge opp på flekken om hun pådro seg hjernerystelse igjen.

– Det har vært ganske mørkt, og noen psykiske sjeledager. Jeg har vært utrolig usosial, fordi det å være sosial kostet så mye krefter. Ja, det finnes verre ting enn hjernerystelse, men det har vært utrolig tøft og jeg har hatt noen sinnssyke smerter, sa Weng, og slo fast:

– Dersom jeg hadde fått hjernerystelse igjen, så hadde jeg ikke giddet igjen og lagt opp på flekken.

Trener Stig Rune Kveen føler seg sikker på at Weng klarer å finne den indre motivasjonen som trengs for å komme seg tilbake på toppnivå.

– Ja, det tror jeg. Jeg tror nok at vi kommer til å se Heidi på startstreken etter VM. Det håper jeg, sier en optimistisk Kveen.

– Heidi har hatt en tøff inngang til sesongen med sykdom og hjernerystelse, og prøvd å gjøre en god jobb i høst. Hun har vært på pallen i verdenscup i vinter og tok andreplass i Lillehammer. At hun er motivert er det ikke tvil om. Nå er hun ikke her i VM til start, men jeg håper og tror at hun kommer tilbake, forsikrer han.