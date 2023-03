Slaktes: – Svenskene bommer med alt

– Det er en fiasko med bronse til Sverige. For Sverige var det kun gull som gjaldt, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

De svenske skijentene havnet bak både Tyskland og gullvinner Norge i stafetten.

– Vi hadde energien og var klare, men jeg tror ikke vi har materialet med oss i dag. Jeg hadde ikke bra ski, sier Frida Karlsson til TV 2.

Det vil ikke den svenske smøresjefen Petter Myhlback høre snakk om.

– Jeg synes det så ut som om hun hadde slitne bein, sier han til Aftonbladet.

– Vi skal ikke tape så mye fra toppen som vi kanskje gjør, mener ankerkvinnen Maja Dahlqvist.

Datt og knakk staven

Allerede på den andre etappen gikk det galt.

Ebba Andersson knakk staven, tapte dyrebar tid og vekslet på fjerdeplass.

– Det var fullt kjør fra start til mål. Det var ikke planen at jeg skulle knekke staven på slutten, sier hun til NRK.

Idet staven knakk kjente hun naturlig nok på stor frustrasjon.

– Jeg skrek raskt: «Helvete!» Fy faen hvor irriterende det var. Spesielt når jeg var i en bra flyt og bare ville kjøre på, sier hun videre til kanalen.

På den tredje etappen ble Frida Karlsson parkert av Ingvild Flugstad Østberg.

Anne Kjersti Kalvå kunne gå Norge inn til gull i ensom majestet på siste etappe.

SVENSK NEDTUR: Maja Dahlqvist gikk Sverige inn til bronse. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Bommer med alt

TV 2s langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad, mener svenskene ikke traff på noe under stafetten.

– Svenskene bommer med alt. Laguttak, festesmurning, gli og taktikken, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

FÅR KRITIKK I EXPRESSEN: De svenske skijentene ble utklasset ifølge avisen. Foto: Skjermdump

Han er klar på at Jonna Sundling burde gått sisteetappe.

– Laguttaket skaper stress internt i laget, når de vet at de har et svakere kort på siste etappe enn de hadde sett for seg. Det skaper et unødvendig press på Ebba Andersson og Frida Karlsson. Det gjør at de går dårlig på ski og ikke er i nærheten av å få ut det beste de har, sier eksperten.

Skinstad mener også at de svenske smørerne ikke gjorde jobben for de fire som skulle gå.

– De har bakglatte ski på klassisk-etappene, der de må prioritere feste på en stafett. Så har de dårlig gli på skøyte-etappene.

SLAKTER: Petter Soleng Skinstad er TV 2s langrennsekspert og kommentator. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han sier videre fiaskoen ble komplett da Andersson snublet i egne ski, og at presset rett og slett ble for stort i dette mesterskapet.

– Ja, akkurat som da de mislyktes i OL og under VM i Oberstdorf. Det er på samme måte som Norge har klønet det til for seg selv, når man har vært favoritter. Men denne gangen gjorde Norge alt rett, i skarp kontrast til Sverige, mener han.