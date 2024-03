Skinstad vil vrake syv landslagsutøvere før VM

Søndag ble verdenscupsesongen i langrenn avsluttet i Falun.

Nå begynner arbeidet med å spikre hvem som skal utgjøre kvinne - og herrelandslaget før VM-sesongen 2024-2025.

Det er plass til ti menn og ti kvinner.

Etter en svært variabel sesong for norsk langrenn, vil TV 2-ekspert Petter Skinstad ha store endringer - spesielt på damesiden.



Slik vil han at landslagene skal se ut neste sesong:

Kvinnelandslaget

Skinstads ti utvalgte kvinner Fortsetter på laget: Heidi Weng, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå, Mathilde Myhrvold Ut av laget: Julie Myhre, Ingvild Flugstad Østberg, Helene Marie Fossesholm, Marthe Skaanes, Ane Appelkvist Stenseth Inn på laget: Therese Johaug, Kristine Stavås Skistad, Astrid Øyre Slind, Margrethe Bergane, Kristin Austgulen Fosnæs Forutsetning: At Johaug gjør comeback, samt at Johaug, Skistad og Øyre Slind vil på landslaget

– Jeg vil i praksis vrake halve laget, innleder Skinstad.

– Flugstad Østberg og Fossesholm har ikke vært i stand til å gå renn på lang tid, og de forsvarer derfor ikke en landslagsplass. Man kan ikke ha folk på livstid på landslaget, sier han.

UT: Helene Marie Fossesholm (venstre) og Ingvild Flugstad Østberg har ikke gjort seg fortjent til en plass på landslaget, mener Petter Skinstad. Foto: Terje Pedersen

– Appelkvist Stenseth og Skaanes kvalifiserer heller ikke til plass på laget.

– Myhre viste i Drammen og Falun at hun er god nok til å være på landslaget fordi ingen andre går fortere enn det hun gjør. Men resultatene burde ikke holde til en landslagsplass, og det er beskrivende for situasjonen i norsk kvinnelangrenn. Men takker Johaug, Skistad eller Øyre Slind nei til landslagsplass, er Myhre inne igjen.

– Austgulen Fosnæs og Bergane fortjener å ta steget opp fra rekruttlandslaget, mener Skinstad.

DRASTISK: Fem av ti må byttes ut, ifølge Petter Skinstad. Foto: Norges Skiforbund/TV 2 (montasje).

Herrelandslaget

Skinstads ti utvalgte menn Fortsetter på laget: Pål Golberg, Harald Østberg Amundsen, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Even Northug, Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes, Didrik Tønseth Ut av laget: Sindre Bjørnestad Skar, Sjur Røthe Inn på laget: Johannes Høsflot Kløbo, Ansgar Evensen Forutsetning: At Klæbo vil på landslaget

– Bjørnestad Skar og Røthe har dessverre ikke gjort seg fortjent til fornyet tillit, mener Skinstad.

– Det er mange å ta av på allround-laget. Mattis Stenshagen, Jan Thomas Jenssen, Henrik Dønnestad, Gøran Tefre, Ivar Tildheim Andersen… Men ingen av dem peker seg ut som soleklart bedre enn de andre.

– Evensen bør inn for å få inn friskt og ungt blod på sprintlaget.

FERDIG? Sjur Røthe skal kanskje legge opp. Foto: Terje Pedersen / NTB.

– Tønseth lever farlig. Men han presterte såpass jevnt godt både tidlig og sent i sesongen som nettopp ble avsluttet at jeg ikke tror han blir vraket.

– Vi er på ville veier

Mens herrene tidvis har herjet gjennom sesongen, har historien vært en helt annen for kvinnene.

Stavås Skinstad, som står utenfor landslaget, tok fem seirer i sprint, men Norge ble stående igjen uten en eneste seier på distanse.

– Jeg tror litt av problemet til norsk damelangrenn er at det er for lett å komme seg på landslaget. Å være på landslaget blir i seg selv et mål. Men jeg mener ikke at man skal erstatte de som ikke er sportslig kvalifisert med andre utøvere som heller ikke er kvalifisert, sier han.

Skinstad mener derfor at man må bort fra at kvinne - og herrelagene skal bestå av like mange utøvere.

Tradisjonelt har landslaget bestått av flere menn enn kvinner, men i fjor vår presenterte daværende langrennssjef Espen Bjervig to like store lag.

FOR MANGE: Ti kvinner fikk plass på landslaget før 2023-2024-sesongen. Det antallet mener Petter Skinstad bør reduseres. Foto: Lars Thomas Nordby/NTB.

– Alt annet villle vært feil. Det skal være kjønnsbalanse i 2023, sa Bjervig til TV 2 da.

Det er ikke Skinstad enig i.

– Jeg er like mye tilhenger av likestilling som andre, men dette handler om like muligheter og at utøverne blir stilt like krav til. Vi er på ville veier når vi må vrake herrer med pallplasseringer for å få inn kvinner som knapt har topp 20-plasseringer i verdenscupen. Da er det bedre med 12 herrer og åtte kvinner, mener han.

Landslagstrener Stig Rune Kveen sier litt kryptisk at «man får se hvordan kabalen ser ut i slutten av april».

– Vi går i gang med evalueringsarbeidet nå i disse dager. Og så er det flere faktorer som vil påvirke hvordan laget vil se ut neste år - blant annet de flere gode utøverne som nå står utenfor landslaget, sier han.

KVINNENES TRENERDUO: Stig Rune Kveen (venstre) og Sjur Ole Svarstad. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Støtter Weng-forslag

Heidi Weng tror en del av utfordringen ligger i måten landslagene er organisert på.

I helgen tok hun derfor til orde for et «b-landslag».

– Jeg tror det hadde vært lurt å ha et b-lag med de nest beste, og ikke bare et rekruttlag slik det er nå. Da kan de nest beste være mer med på samling med de beste. Jeg tror det kan være bra å tenke litt nytt, sa hun til TV 2 i Falun.

Skinstad liker idéen, men er samtidig tydelig på at det ikke er økonomi til å stable et b-lag på beina.

Han foreslår derfor en løsning hvor de nest beste oftere er på samling med de aller beste.

– Equinor sponser rekruttlandslaget, men de ønsker at laget skal være ungt. Men situasjonen i dag er at de nest beste ikke er 20-25 år; de er 25-30 år. Dette er helt i tråd med måten norsk langrenn jobber på, men det er jo litt vrient å ta ut en gjeng med 30-åringer på et rekruttlag, forklarer han.

– Det finnes ikke økonomi til å etablere flere lag, men jeg har veldig sansen for å invitere med de nest beste løperne på enkelte landslagssamlinger. Det er alltid en ledig seng! sier han, og påpeker at det ved samlinger i Norge ikke trenger å bli mye dyrere om enkelte av de nest beste kunne delta.

– Jeg tror ikke rekruttlaget fungerer på den måten man ønsker. Da har jeg mer tro på en hospiteringsløsning, hvor man ikke låser seg for mye til lagstrukturen.

Kveen sier at et b-lag aldri har vært diskuterte eller tatt opp internt, men påpeker at det Skinstad etterlyser, at de nest beste trener med de beste, allerede blir praktisert.

– Både i fjor og i år har vi hatt samlinger med rekrutt og elite sammen. Og det har fungert fint. Man skal ikke se bort ifra at fellessamlingene kan ha gitt Bergane og Fosnæs inspirasjon til å ta de stegene de har tatt, sier Kveen, og henviser til at Bergane i år vant U23-rankingen i verdenscupen.