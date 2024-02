Ski-NM har gått ut på dato!

Så har det skjedd igjen. TV-seerne og publikum har knapt fått med seg et det er ski-NM på Beitostølen denne uka før de første forfallene tikker inn.

Verdenscupleder Harald Østberg Amundsen stiller ikke. Sprintstjerna Erik Valnes stiller ikke. Fjorårets verdenscupvinner Tiril Udnes Weng stiller ikke, og slik kan en fortsette med kjente navn.

FRAVÆRENDE: Tour de Ski-vinner og nåværende leder av verdenscupen, Harald Østberg Amundsen, stiller ikke til start på Beitostølen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Alle var de friske i verdenscuprennene i USA i helga, et av sesongens soleklare høydepunkt, men nå må de stå over NM for å lade batteriene til viktigere renn som venter.

Verdenscupen betyr så mye mer enn NM, særlig når det ikke er VM- eller OL-billetter i NM-potten. Sånn er det bare.

Skiforbundet svikter gang etter gang

Og bare så det er sagt, det gjør de også helt rett i, om en ser det utelukkende med sportslige briller.

Skiforbundet er som regel ganske så gode om man ser på det med sportslige briller. Best i verden, faktisk.

Utfordringen er bare det at langrennssporten er så mye mer enn det sportslige. Skisporten i Norge er også publikum, TV-seerne, arrangørene, barn og ungdom, grasrota og mye, mye mer.

Viktigst av alt, i hvert fall i denne sammenhengen, er at skisporten er underholdning!

Her svikter Skiforbundet gang etter gang. Skiforbundet forstår ikke at de er i underholdningsbransjen. Det er også der det skorter i diskusjonene med Johannes Høsflot Klæbo, Aleksander Aamodt Kilde og Lucas Pinheiro Bråthen.

De beste utøverne har skjønt at de er i underholdningsbransjen og får oppmerksomhet og tjener gode penger som en konsekvens av det. Dit har ikke forbundet kommet, ei heller i NM-sammenheng.

Jeg kan gå med på at det rent sportslig er fornuftig å stå over NM om man har såre luftveier, vondt i ryggen, trøbbel med ei skulder eller at kroppen ikke svarer på trening. Det er så mange viktigere skirenn i løpet av en sesong at man alltid må gjøre noen justeringer underveis. Problemet er bare hvilke konsekvenser dette får, for alle andre enn utøverne selv.

Hvorfor kunne ikke de samme utøverne vært på Beitostølen og trent og stilt opp for rettighetshaver NRK under løpene?

«En nasjonalskatt som Skiforbundet ikke evner å ta vare på»



Før eller senere slutter nemlig folk å bry seg om NM om ikke de beste løperne er på start. Da blir det som NM i skiskyting, som strengt tatt ingen bryr seg om, ei heller de aktive.

Skisporten har utrolig mye å lære av skiskytterne, men akkurat her er de langt fra et eksempel til etterfølgelse. Fortell meg gjerne hvem som vant NM-sprinten i skiskyting i Alta i 2023!

Likegyldighet er nemlig det verste som kan skje. Forsvinner interessen forsvinner pengene, og da peker fort alle piler nedover, også de sportslige.

Det er det som på sikt blir konsekvensene av den dårlige jobben som nå er gjort i en årrekke, som ses tydelig i at ingen andre enn rettighetshaver Viaplay valgte å følge landslaget på turneen i Nord-Amerika.

NM på ski er en nasjonalskatt som Skiforbundet ikke evner å ta vare på. NM på ski har gått ut på dato under forbundets ledelse, og nå må både melkekyr og gullkalver bidra til at melka ikke surner helt. Nå er det på høy tid med endringer!

Petter Soleng Skinstad er langrennsekspert og kommentator i TV 2. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Dette må gjøres

Dersom et ski-NM skal arrangeres i midten av sesongen, så må det ligge VM- eller OL-billetter i potten. NM må være de siste uttaksrennene til mesterskap og den siste sjansen løperne utenfor landslaget har til å gå seg inn i mesterskapstroppen.

Da blir nok også landslagsløpere med kniven på strupen plutselig litt friskere. Samtidig må både utøvere og ledere være bevisste på at NM er viktig å delta på, langt viktigere enn de nå forstår.

Er det derimot ingen mesterskap, som i år, nytter det ikke å arrangere ski-NM i januar/februar. Da blir det umiddelbart norgesmesterskap i unnskyldninger og bortforklaringer, og det er det ingen som bryr seg om.

Uten mesterskap må NM gå etter verdenscupsesongen er ferdig, med samtlige landslagsløpere på start og med videre landslagskarriere i potten.

I slutten av mars i år blir det NM-fest på Lillehammer, på tvers av en rekke idretter, som et aldri så lite mini-OL i løypene der Dæhlie og Alsgaard for alvor gikk seg inn i historiebøkene.

Der skulle en selvsagt hatt alle NM-løp i år, aller helst med det samme programmet som under OL 30 år tidligere.

Da hadde en lagt til rette for den folkefesten et NM skal være, og det er nettopp det Skiforbundet må forstå én gang for alle. Det er ingen menneskerett at folk skal bry seg om det du holder på med.

Nordmenn flest er ikke lenger født med ski på beina, og da kan man ikke forvente at de skal se det på TV eller lese om det i avisene heller. Her må det gjøres endringer før det er for sent!