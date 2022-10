Skeptiske til saftig dopingbot – får ingen Klæbo-støtte

I Finland må landslagsløpere, som i Norge, undertegne kontrakt med sitt skiforbund. Fortsatt vil ikke flere av de finske løperne signere. Grunnen er at de synes en eventuell dopingbot på fem millioner kroner er for høy.

Ifølge dagens kontrakt må landslagsløpere som bryter dopingreglene punge ut med 1,5 millioner kroner.

– Det er greit at skiforbundet hever summen noe, men min mening er at slike summer som det snakkes om her er altfor høyt, sier Kerttu Niskanen til TV 2.

Sist vinter ble hun kun slått med fire tideler av Therese Johaug på OLs ti kilometer.

Niskanens lagvenninne Krista Pärmäkoski mener også at boten er for høy.

– Jeg vil helst ikke snakke om kontraktsforhandlingene som pågår, men fem millioner er for mye. Tenk om du skulle være så uheldig å glemme å melde fra hvor du er tre ganger, skal det bety bot i denne størrelsesorden, spør Pärmäkoski.

– Det er fair

De to finske skiløperne får ingen støtte fra Norges største skistjerne Johannes Høsflot Klæbo.

– 5 millioner kroner er fair. Jeg synes det skulle vært så høyt som mulig. Det er jo juks. I stedet for at de fem millionene går til Det finske skiforbundet, burde pengene kunne gått til de løperne som sitter igjen og har mistet pallplassene sine, sier Klæbo til TV 2.

KRYSTALLKLAR: De finske skiøperne høster liten sympati hos Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Ernst Lersveen

– Hadde du skrevet under på en avtale der boten for å jukse var fem millioner?

– Ja, det er klart. Det hadde jeg ikke hatt noen problemer med. Hvis det er det som skal til for at færre jukser, så tenker jeg kjør på, sier Klæbo.

Tre ganger olympisk mester Iivo Niskanen mener det er flere nyanser å ta hensyn til, men understreker at bevisst doping må slås knallhardt ned på.

– Jeg regner med å underskrive kontrakten før sesongen starter, men...

DOPING: Fra pressekonferanse under VM på ski i 2001 da flere finske løpere ble tatt for doping. Foto: Lise Åserud

– Skiforbundet kan selvsagt lide store tap dersom en landslagsløper blir tatt i doping, men jeg mener at det er mange nyanser her, sier Niskanen og forklarer:

– Det kan være unge utøvere som ikke husker kravene til meldeplikt og det kan være noen som virkelig bevisst doper seg for å gjøre det bedre. Da spiller det for meg ingen rolle for meg hvor stor boten er.

Han og flere av de andre finske landslagsløperne er nå på samling i Val Senales.

– Hvis du er langrennsløper og ikke har rare inntekten, så er 5 millioner kroner mye, svært mye, avslutter Niskanen.

TV 2 har spurt flere av de norske landslagsløperne om hva de synes om forslaget om fem millioner kroner i doping-bot. I tillegg til Klæbo, har Ragnhild Haga svart.

– Jeg vet for lite om finske utøverkontrakter til å kunne si noe det. Men, generelt er jeg mer for holdningsskapende arbeid som jeg synes Antidoping Norge er flinke på, sier hun.