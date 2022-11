Skadeplagede Klæbo imponerte: – De tror vel jeg har køddet med skaden

TIL TOPPS: Johannes Høsflot Klæbo under 10 km klassisk herrer under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Johannes Høsflot Klæbo har i lang tid slitt med en hamstringskade, og det var lenge usikkert om han skulle gå på Beitostølen.

Etter grundige vurderinger valgte han å teste seg på 10 kilometer klassisk. Han startet med startnummer 161, som den nest siste av samtlige startende.

Klæbo startet rolig og behersket og så tilsynelatende ikke ut til å være hemmet av skaden som har preget ham tidligere. Han holdt følge med teten og luktet på pallen etter de første passeringene.

– De tror vel jeg har køddet

Til slutt stakk han av med seieren. Skadeplagede Klæbo tok seieren 5,9 sekunder foran Emil Iversen etter en strålende avslutning.

– De andre, som Iversen, har vel trodd jeg har køddet med skaden, men de skulle sett hvordan jeg har levd den siste tiden, så hadde de tenkt seg om igjen, sier Klæbo til TV 2.

– Det blir spennende å se hvordan det går når jeg er kvitt skaden helt. Da jeg startet i dag, så tenkte jeg ikke på skaden, men nå blir det spennende å se hvordan den utvikler seg utover dagen og på søndag, fortsetter han.

– Tok du en sjanse?

– Det er ikke sånn at jeg tok en sjanse, vi har god kontroll på MR-bilder og slike ting. Utfordringen har vært om det kan bli kronisk eller ikke. Alle jeg snakker med sier at jeg må teste, svarer Klæbo, som ikke utelukker at han også går søndagens renn på Beitostølen.

– Jeg tipper det blir en hardøkt på søndag, men det er litt tidlig å si hvordan det blir i Ruka neste helg, sier han.

TV 2s ekspert mener det Klæbo viste var beundringsverdig.

– Det er vanvittig imponerende. Han er bedre trent enn noengang. Høydetreningen har gjort ham godt, og han har respondert godt på den planen han har lagt. Det så til og med ut som han gikk med håndbrekket på, og likevel var landet beste, sier TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad etter Klæbos noe overraskende triumf.

Martin Løwstrøm Nyenget tok tredjeplassen. Deretter fulgte Håvard Moseby, Hans Christer Holund og Vebjørn Turtveit.

– Artig å se at han gikk så fort med den enorme skaden

Emil Iversen, som tok andreplassen, var selvsagt fornøyd med plasseringen.

– Jeg gikk fortere enn i går enn på sprinten. Vi så på GPS-analysene, og da lærte jeg av Even Northug. Jeg gikk bedre enn det jeg hadde håpet på. Jeg har ikke vært god nok på lenge. Skal jeg gå verdenscup, så skal jeg ta med de gode rennene jeg gjør. Jeg lar skiene prate. Dette trengte Team Iversen, gliser han etter andreplassen på Beitostølen.

Iversen blir litt ironisk når han prater om Klæbo, som tok seieren etter å ha slitt med skader i lang tid.

– Ja, Johannes har hatt det tøft den siste tiden. Det virker som ingenting fungerer for ham, så det var artig å se at han gikk så fort med den enorme skaden, smiler Iversen, før han blir litt mer alvorlig:

– Nei, han har er laget av noe annet. Jeg begynner å tro at han har arrangert en kaos for å skape blest og oppmerksomhet. Han fryktet ingen renn før jul, og nå har han gått ett og vunnet. Vi trenger at han er med, for uten russere og Klæbo så hadde det blitt kjedelig med skirenn, konstaterer Iversen.

Langrennstrener Eirik Myhr Nossum er ikke overrasket over at Klæbo tok seieren.

– Jeg vet ikke om karrieren hans var i grus i går. Formen hans er bra, han har trent de kvalitetsøktene han skal. Det er ikke overraskende at han på ti kilometer klassisk tok seieren, sier han til TV 2.

På forhånd var det knyttet stor spenning til hvordan kroppen til seiersherren Klæbo fungerte. Petter Northug mener Klæbo viste god form, og ikke var preget av skaden i det hele tatt.

– Det ser ut som han er i veldig god form, og det så kontrollert ut. Han så litt forsiktig ut, og så ikke ut til å ville dra på med alt. Men man vet aldri helt med Klæbo. Dette var uansett et skikkelig styrketegn, roste TV 2-ekspert Petter Northug.