Se Bolsjunovs hilsen til Klæbo

Johannes Høsflot Klæbo gikk tre løp i Ruka. Alle vant han på en overbevisende måte, spesielt lørdagens 10 kilometer klassisk fikk mange til å dra fram superlativene.

Inkludert Aleksandr Bolsjunov, som i likhet med de andre russerne er utestengt av det internasjonale skiforbundet, FIS, grunnet Russlands krig mot Ukraina.

Russeren Bolsjunov, som har vært den store Klæbo-rivalen gjennom en årrekke, ble imponert. Via TV 2 sendte han en melding til Klæbo.

Da trønderen fikk se den humret han godt. Meldingen var på norsk, russeren har neppe lært seg Klæbos morsmål, men har tydeligvis brukt google til oversettelse. Budskapet var likevel ikke til å misforstå:

Aleksandr Bolsjunov har sendt meldinger til Johannes Høsflot Klæbo etter hans seire i verdenscuprennene i Ruka.

- Kjipt

– Hva skal jeg si? Hehe, dette var jo litt overraskende. Som utøver så synes jeg det er kjipt at ikke de beste er på startstreken, inkludert Bolsjunov, men slik situasjonen er nå så er jo det umulig. Og jeg selv får ikke gjort annet enn å gå fortest mulig på ski, sier Klæbo.

Mens hans har herjet med konkurrentene i Ruka i Finland har Aleksandr Bolsjunov trent hjemme i Russland, nærmere bestemt i Khakassia.

Her blir det renn 30. november - hvis forholdene tillater det. For Bolsjunov sendte også et bilde av gradestokken, som viste minus 31 grader. Han og de andre er bokstavelig ute i kulden.

Det ultimate

TV 2s langrennsekspert Petter Northug lar seg også rive med på samme måte som Bolsjunov etter Klæbos oppvisning i de finske skoger.

– Slik situasjonen er nå, med russerne utestengt, og den formen Klæbo viser, så er han i stand til å gjøre rent bord i Planica. Vinne alt i VM, seks VM-gull! Muligheten er der, det vet han også godt selv. Jeg kan love deg at slike tanker, det trigger Johannes.

– Hehe, Petter får mene hva han vil. Det er lenge til VM. Sa han seks VM-gull, spør Klæbo.

EKSPERT: Petter Northug tror Klæbo kan klare det ultimate, vinne alt i VM. Foto: Caroline Simonsen/ TV2

-Ja.

– Det høres brutalt ut. Nå er det ikke slik at jeg har slike tanker surrende oppi hodet i treningshverdagen. Jeg trigges av å få konkurrere og slike helger som den i Ruka er jo noe av det artigste jeg vet, sier Johannes Høsflot Klæbo.

– Sier litt om potensialet

Northug, som selv dro hjem fra Falun med fire VM-gull i 2015, vet hvor mye som skal klaffe for å greie det, men TV 2-eksperten gjentar at Klæbo kan klare det ultimate, vinne alt, seks VM-gull:

- Ja, han kan klare det. Og jeg må si at slik Klæbo fremstår i sesongstarten så virker han sterkere, han er litt råere enn før. Og bare det at muligheten er der sier litt om det potensialet Klæbo har, han har så mange strenger å spille på: Han er god i sprint og kapasiteten er der, så uten Bolsjunov: Hvem skal slå Klæbo? I øyeblikket ser han ut til å ha full kontroll over det meste. Inkludert skaden i hamstringen. Og etter det vi så i Ruka så tror jeg vi sier som Jon Almaas: Vi legger den saken død.