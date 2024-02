Satt ut av Weng-melding: – Jeg ble forbannet

– Jeg ble forbannet, sier Jonna Sundling.

I podkasten «Vinterpasset» fortalte hun tidligere denne uken om en Heidi Weng-melding som satte henne ut under fellesstarten i Oberhof.

I en av de siste utforkjøringene kjørte Weng forbi Sundling, vendte seg mot sin svenske rival og sa angivelig «hvor dårlig glid du har».

– Det var så surrealistisk. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle reagere der og da. Men jeg ble faktisk litt fyrt opp av det, så på den måten var det kanskje bra, sier Sundling til Expressen.

– Har aldri skjedd

Hun ble svært overrasket over at glien hennes ble kommentert.

– Ja, det har aldri skjedd. Det er ekstremt sjelden at man prater med hverandre under et renn – og så påpeker noen hvor dårlig glid man har? Nei, det har jeg aldri hørt, sier Sundling.

Hun tror ikke det var et forsøk på psyke ut henne fra Wengs side.

– Jeg tror kanskje det var en konstatering, men jeg vet faktisk ikke. Jeg må nok spørre henne, sier 29-åringen.

– En herlig person

Ellers har den svenske langrennsstjernen ingenting å utsette på Weng.

– Heidi er en herlig person. Det føles som om hun bare kan si rett ut hva hun tenker på. Og som regel er det gøy, slår Sundling fast.

Weng og Sundling er nå i Canmore, og fredag kveld står 15 kilometer fellesstart på programmet klokken 18.40 norsk tid.