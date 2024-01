Så mye tjente løperne på Tour de Ski

Søndag sikret Harald Østberg Amundsen og Jesse Diggins seg sammenlagtseieren i Tour de Ski.

Det ga gode premiepenger for de to vinnerne.

Om du hevder deg i vinterens største langrennskonkurranse er det mye penger å hente. Løperne vinner penger dersom de havner på pallen i hvert enkelt løp, leder touren sammenlagt underveis og hvis de blir blant de 20 beste i sammendraget til slutt.

TV 2 har sett på hvor mye utøverne som dro inn mest penger tjente på årets utgave av Tour de Ski.

MILLIONJUBEL: Harald Østberg Amundsen gikk et strålende Tour de Ski. Ikke bare kunne han juble for sammenlagtseier. 25-åringen har også med seg godt over en million kroner i bagasjen på vei hjem. Foto: Terje Pedersen

Tjente mest

Ikke uventet er det de to vinnerne som tjente mest på sin deltagelse i Touren.

Slår man sammen premiepengene for sammenlagtseieren, etappeseire og pallplasser, samt antall dager i ledertrøya, ender Amundsen opp med godt over en million kroner.

Harald Østberg Amundsen: Over 1, 1 millioner norske kroner.

VANT: Jessie Diggins vant Tour de Ski, og sikret seg mest premiepenger i årets utgave. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Aller mest denne Touren tjente Diggins. Årsaken til at amerikaneren tjener mer enn Amundsen, tross at begge vant sammenlagt, er i hovedsak at Diggins endte nest øverst i poengkonkurransen for damene.

Jessie Diggins: 1.140.000 kroner.

PENGEDRYSS: Jules Lapierre feirer seieren på den siste Tour de Ski-etappen med Friedrich Moch (t.v) og landsmann Hugo Lapalus. De ble henholdsvis nummer 1. 2. og 3. på etappen. Foto: Alessandro Trovati

Store summer

Friedrich Moch klatret nest best av samtlige opp den siste monsterbakken i Val di Fiemme. Det førte han inn på andreplass sammenlagt i Touren.



Friedrich Moch: 752.000 kroner.



Franske Hugo Lapalus gikk seg overraskende inn på pallen sammelagt ved å klatre tredje best opp den siste bakken.

Hugo Lapalus: 497.000 kroner.

Overraskelsesmannen og reserven Henrik Dønnestad, uttalte til TV 2 fredag at pengene ved å ende på pallen ville være en solid bonus.



– Så lenge man kjemper om en pallplass så er det vel mer penger enn jeg har tjent så langt i karrieren, så jeg sier ja takk til det, sa Dønnestad med et smil.



Dønnestad lå som nummer to før siste etappe, men endte som nummer syv i sammendraget. Likevel ble det en god sum utbetalt for nordmannen.

SOLID BONUS: Henrik Dønnestad tjente mer i premiepenger i Tour de Ski enn han har gjort til sammen hele resten av sin karriere. Foto: Terje Pedersen

Henrik Dønnestad: 206.000 kroner.

Nest beste nordmann endte på fjerdeplass. Han sikret seg dermed den fjerde høyeste summen.

Martin Løwstrøm Nyenget: 376.000 kroner.

Tredje mest av de norske guttene tjente Erik Valnes. Han cashet inn ved flere pallplasseringer og en solid sjetteplass sammenlagt:

Erik Valnes: 340.000 kroner.

GODE KRONER: Andreplassen i Tour de Ski gir Heidi Weng en god premiesum. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Gode sammenlagtpenger

Av de norske damene var det Heidi Weng som sikret seg den største premiesummen.



Weng endte på andreplass sammenlagt, men tok ikke med seg noen pallplasseringer underveis i Touren, før den siste etappen - hvor hun ble nummer to.

Heidi Weng: 752.000 kroner.

På 3. plass sammenlagt endte Kerttu Niskanen.

Kerttu Niskanen: 558.000 kroner.