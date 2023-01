Så mye tjente løperne på Tour de Ski

De beste utøverne i touren reiser hjem med over én million kroner i premiepenger.

PENGEGLIS: Johannes Høsflot Klæbo sopte inn over en million kroner på Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen

Det er mye penger å hente for de som hevder seg i Tour de Ski. Løperne vinner penger dersom de havner på pallen i hvert enkelt løp, leder touren sammenlagt underveis og hvis de blir blant de 20 beste i sammendraget til slutt.

Millionjubel

Den utøveren som kan juble for størst økonomisk gevinst er Johannes Høsflot Klæbo, men også flere andre norske løpere fikk med seg pene summer.

Sammenlagtvinner Frida Karlsson bikket millionen, mens Tiril Udnes Weng tjente mest av de norske kvinnene.

Johannes Høsflot Klæbo: Om lag 1,2 millioner kroner.

Trønderen var best i 6 av 7 renn i Tour de Ski og vant dermed også konkurransen sammenlagt. Dermed kan han reise hjem med over én million i fortjeneste.

Totalt har Klæbo konkurrert i omtrent tre timer de siste to ukene. Det gir en timelønn på ca. 400 000 kroner.

Simen Hegstad Krüger: 725 000 kroner.

Krüger reiser hjem med en etappeseier og to pallplasser. Han ble dessuten nummer to sammenlagt.

Hans Christer Holund: 460 000 kroner.

Hans Christer Holund ble nummer to på den siste etappen. Jevnt gode resultater sørger også for at han er tredjemann i sammendraget.

Pål Golberg: 340 000 kroner.

Golberg var på pallen to ganger underveis og fikk i tillegg betalt for å være nummer to sammenlagt etter tre etapper.

Pål Golberg lå lenge svært godt ann i sammendraget. Han ble til slutt nummer fem. Foto: Terje Pedersen

Didrik Tønseth: 104 000 kroner.

Tønseth ble nummer tre på 10 kilometer klassisk i Oberstdorf og nummer ni i sammendraget etter at alle løpene var gått.

Sindre Bjørnestad Skar: 87 000 kroner.

Bjørnestad Skar plukket med seg en andreplass og en tredjeplass under årets tour. I tillegg ble Skar nummer to i kampen om poengtrøyen og nummer 17 i sammendraget.

Sjur Røthe: 165 000 kroner.

Røthe ble nummer syv i sammendraget.

Emil Iversen: 11 000 kroner.

Iversen ble nummer 20 i sammendraget og kapret dermed den siste pengepremien på listen.

Én million til Sverige

Frida Karlsson: Om lag en million kroner.

Karlsson vant totalt tre av syv etapper. Det førte til at hun vant konkurransen sammenlagt og ble nummer to i kampen om poengtrøyen.

I alt kan den svenske skiyndlingen reise hjem med rett i overkant av en million norske kroner.

Frida Karlsson tjente over en million norske kroner på prestasjonene i Tour de Ski. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Tiril Udnes Weng: 580 000 kroner.

Udnes Weng ble nummer tre sammenlagt, tok en etappeseier og to pallplasser. Dermed vant hun også poengtrøya, som ga ekstra premiepenger i potten.

Tiril Udnes Weng med beviset på at hun tok tredjeplassen i årets utgave av Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen

Heidi Weng: 220 000 kroner.

Den mest meriterte løperen på det norske laget ble nummer seks sammenlagt. Det gir 220 000 kroner i premiepenger.

Lotta Udnes Weng: 150 000 kroner.

Den nest beste av Weng-tvillingene i denne utgaven av Tour de Ski kapret sin første verdenscupseier i løpet av touren. Hun fikk også med seg en tredjeplass og ble nummer åtte i sammendraget.

Lotta Udnes Weng tok sin aller første seier i verdenscupen i Tour de Ski. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Astrid Øyre Slind: 165 000 kroner.

Langløperen ble nummer syv i sammendraget.

Silje Theodorsen: 50 000 kroner.

Theodorsen ble nummer 13 i sammendraget.

Anne Kjersti Kalvå: 11 000 kroner.

Kalvå måtte bryte Tour de Ski da hun testet positivt for korona. 30-åringen rakk likevel å bli nummer tre på 10 km klassisk i Oberstdorf. Det ga 11 000 kroner.

Trønderen lå godt ann i sammendraget, og gikk antakeligvis glipp av en god del premiepenger da hun måtte stå av touren.

Mathilde Myhrvold: 11 000 kroner.

Myhrvold tok sesongens første pallplass da hun ble nummer tre på sprinten i Val di Fiemme, før hun brøt touren.