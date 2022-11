Rørt Heidi Weng takker spesielt én annen utøver etter marerittet

Følelsene tok overhånd for Heidi Weng (31) etter at hun gikk inn til 6. plass på 10 kilometer klassisk i Ruka.

– Jeg er utrolig fornøyd, og har nesten ikke klart å slutte og gråte etter at jeg kom i mål, sier Heidi Weng til TV 2.

Skiløperen pådro seg en hjernerystelse da hun skled på isen i slutten av mars og kunne ikke trene eller leve normalt i lang tid etterpå.

Lørdag var 31-åringen tilbake i verdenscupen, tydelig rørt etter målgang.

Nå takker hun de som har hjulpet henne gjennom en tøff periode.

– Jeg har fått hjelp av både Didrik Tønseth og Tobias Foss. Spesielt Didrik har jeg ringt en del, for han har opplevd det samme som meg. Det å ha noen som kan sette seg inn i situasjonen, det har vært gull verdt. Jeg må takke han, sier Weng.

Heidi Weng takker de som har hjulpet henne tilbake på startstreken etter hjernerystelsen. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Den meritterte utøveren har ikke lagt skjul på at det har vært tøft mentalt å bli satt tilbake av hjernerystelsen, bare måneder etter at hun måtte stå over OL i Beijing på grunn av covid-smitte.

– Didrik er veldig positiv, og jeg er veldig negativ, så det har vært deilig å prate med han litt, sier en lettet Weng.

– Prøvd å oppmuntre henne etter beste evne

Didrik Tønseth, som er på herrelandslaget i langrenn, fikk selv hjernerystelse etter et fall på rulleski i 2017.

Heidi Weng har ringt landslagskollega Didrik Tønseth, som selv har hatt hjernerystelse tidligere. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Jeg prøvd å dele de erfaringene jeg gjorde meg. Det handler om å isolere seg mest mulig fra omverdenen, unngå mye folk, sterkt lys og sterke lyder, sier langrennsløperen om samtalene med kollegaen.

I Tønseths tilfelle tok det nesten fem måneder før han følte seg helt bra igjen. Hans erfaringer og humør har betydd mye for Heidi Weng.

– Jeg har prøvd å oppmuntre henne etter beste evne, selv om jeg vet veldig godt at dette tar tid. Dette er mye værre å forholde seg til enn en skade som du får beskjed om hvor lang tid det tar å lege, sier Tønseth.

– Knallhard jobb

Det var Ebba Andersson som vant lørdagens 10 kilometer, foran Frida Karlsson og Victoria Hennig. Selv var den norske løperen veldig fornøyd med å bli nummer seks.

Heidi Weng ble slått av flere svensker, men var fornøyd med sjetteplassen. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

– Det har vært knallhard jobb med det psykiske, så at jeg står her i dag det skjønner jeg ingenting av, sier Weng.

Etter sesongåpningen på Beitostølen fortalte langrennsløperen at hun hadde lagt opp på flekken, dersom noe lignende hadde skjedd igjen.

– Det har vært så utrolig tungt i hele år og det har vært en tøff vår. I starten av oktober brøt jeg intervaller og O2-tester og klarte ingenting.

– At jeg står her og føler for hen gangs skyld at jeg kom meg opp alle bakkene i Kuusamo på den første runden, det er jeg veldig fornøyd med, for det har jeg aldri klart før, sier Weng.