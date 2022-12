Revansj for Golberg: – Jeg var så sur i går at jeg ødela mobilen

Det ble svært jevnt i toppen på herrenes 10-kilometer på Beitostølen. Pål Golberg, som falt og var irritert etter sprinten fredag, gikk et svært solid løp.

Han ble utfordret av Didrik Tønseth, men trønderen kom noen sekunder for seint.

Dermed kunne Golberg juble for sesongens andre seier.

Ødela mobilen

Britiske Andrew Musgrave ble nummer tre, 10,3 sekunder bak Golberg. Deretter fulgte Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget og Francesco De Fabiani.

– Jeg var veldig frustrert i går. Både på meg selv og en annen, sier Golberg til NRK.

– Jeg var så sur i går at jeg ødela mobilen min. Når man er snart 33 år gammel og fortsatt reagerer på den måten, bør det synke inn at jeg ikke kan holde på sånn. Det gikk over etter det, fortsetter han.

– Det ble et slags vendepunkt. Jeg innså at jeg som 32-åring ikke kan holde på med sånn. Det er ikke noe jeg stolt av, men det skjedde, sier Golberg til TV 2.

– Pleier du å løse frustrasjon med å knuse ting?

– For de som kjenner meg fra flere år tilbake var det en kjedelig gjenganger. Treneren min Arild sier at jeg ikke kan holde på sånn. Dette var vel unntaket som bekrefter regelen, sier Golberg.

Leder verdenscupen

Bortsett fra første passeringspunkt ledet Golberg hele veien.

– Jeg så kvinneløpet og så at det var mange som åpnet for tøft. Jeg hadde et mål om å gå to jevne runder. Jeg følte jeg klarte å få det til bra, sier 32-åringen.

Med seieren øker Golberg avstanden til konkurrentene i verdenscupsammendraget.