Refser svenskene: – De må begynne å skjønne det snart

Det har vært en tøff sesong for svensk herrelangrenn. Under VM i Planica var William Poromaas bronsemedalje på 5-mila den eneste som ble vunnet av en svensk herreløper.

Da det ble gått sprint i Drammen tirsdag røk alle de fire svenske herrene ut i kvartfinalen.

Både Calle Halfvarsson, Edvin Anger og Marcus Grate gikk i det første heatet, sammen med Johannes Høsflot Klæbo og Eirik Valnes.

Både Calle Halfvarsson, Edvin Anger og Marcus Grate havnet bak de norske og røk i kvartfinalen i Drammen. Foto: Lise Åserud

– De kan takke seg selv. Det er de som velger heat og de vet hvor jeg går. Valnes går også i første heat. De må jo begynne å skjønne det snart, sier Klæbo om den svenske taktikken.

Halfvarsson og Anger lå lenge ann til å gå videre på tid, men da Amerikanske Ben Ogden satte fart i sitt heat, ble svenskene slått ut.

– De går for sakte, det er det som er utfordringen, når det ikke holder på tid fra det første heatet, sier Klæbo.

Grate «valgte» riktig nok sist, og ble tvunget til å gå sammen med de norske kanonene.

– Det var to som i aller høyeste grad hadde et valg, og de velger begge heat en. Jeg tenkte at nå skal jeg en gang for alle vise dem at de må slutte å velge heat en, for den plassen er min, sier Valnes.

– Ringer dere?

– Uforståelig

TV 2s langrennsekspert, Petter Northug, stusser på mer enn svenskenes valg av heat.

– Hvilket heat de velger driter jeg egentlig i, så lenge de leverer godt nok til å gå videre, men det gjør de ikke. De gjør rare ting i heatene, som er uforståelig for meg. Det er dårlige taktiske valg som gjenspeiler hele laget, sier Northug.

Petter Northug skjønner lite av valgene de svenske skiløperne tar underveis i sprintene de går. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Calle Halfvarsson, som ble nummer 17 i Drammen, er delvis enig i at det svenske laget har behov for å ta bedre taktiske valg.

I bakkant av bysprinten ble det ordkrig mellom svenskenes største profil og langrennssjefen i den svenske avisen Expressen.

– Det er kanskje et spark til trenerne, men kanskje jeg trenger det (et spark) også. Det er ikke et ord om hvordan vi skal gjøre det før start. Det er sånn man må snakke om før. Hva tenker vi på oppløpet? Akkurat nå er det ikke noe sånn prat, det må vi bli bedre på, sier Calle Halfvarsson til Expressen.

Calle Halfvarsson synes det svenske laget snakker for lite om hvordan de skal gå sprint før start. Foto: Lise Åserud / NTB.

Lørdag er det nye muligheter for de svenske sprinterne, når de skal forsøke å utfordre de norske utøverne på sin egen hjemmebane i Falun.

– Vi kan sikkert ha enda mer (prat om taktikk). Men prat er en ting, så skal det gjøres i løypa også. Det er opp til utøverne. Vi kan prate så mye vi vil, men der og da skjer det alltid ting. Man kan ikke forutse et sprintheat, sier svenskenes langrennssjef Anders Bystrøm til den svenske avisen.