Reagerer på varslingssak: – Synes det var merkelig

– Min reaksjon var at jeg synes det var litt merkelig, sier Simen Hegstad Krüger til TV 2 om påstandene smøreren kom med.

Pedersen gikk knallhardt ut i VG og slo alarm om forholdene i Norges Skiforbund.

– Det har blitt skapt en ukultur. Mitt ønske er at arbeidsmiljøet blir bedre for de ansatte. Jeg vil få fokus på grunnleggende verdier, vanlig oppførsel og behandling av mennesker med respekt. Det skjer en del i kulissene folk ikke ser dessverre, sa Pedersen til avisen.

Smøreren som har vært blant Johannes Høsflot Klæbos viktigste hjelpere de siste årene, før han denne våren ikke fikk forlenget kontrakten, mener det er en ukultur i Skiforbundet.

Påstandene han kom med var oppsiktsvekkende. Smøreren så seg nødt til å si ifra offentlig om det han mener er uakseptable hendelser. Det førte til at det ble opprettet en varslingssak.

Blant påstandene han kommer med er at han har opplevd mobbing på arbeidsplassen, at det har blitt hengt opp plakater med teksten «HOMO» i smørebussen og at noen har ødelagt skiene til Klæbo før renn.

OVERRASKET: Simen Hegstad Krüger forstår lite av påstandene Frode Pedersen kommer med. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Uforstående til påstandene

Krüger har ikke opplevd arbeidsplassen og miljøet i smørertraileren på samme måte.



– Sånn jeg kjenner det er det et fantastisk bra team og et utrolig bra miljø. Min opplevelse er at teamet står på dag og natt for oss. Det stemmer ikke med min oppfatning av arbeidsmiljøet der. Men man må selvsagt ta sånne ting på alvor, sier han.

– Hvordan reagerte du da du først så saken?

– Jeg ble overrasket. Det er ikke sånn jeg kjenner meg igjen i det. Jeg vil tro vi hadde plukket opp det her hvis det var noe som foregikk. Jeg klarer ikke helt å se situasjonen sånn han beskriver den, svarer han.

VIKTIG: Frode Pedersen får ros fra Johannes Høsflot Klæbo etter et renn i 2019. Smøreren har vært viktig for Klæbos suksess de siste årene. Foto: Terje Pedersen

– Er det sånn at du tviler på om det er sant?

– Det er vanskelig å si, men hvis han sier det skal man selvfølgelig ta det på alvor. Jeg vil anta det er to sider av den saken, svarer Krüger.

– Ganske kraftige anklager

Også lagkamerat Sjur Røthe forsto lite da han først så påstandene.

– Man blir jo overrasket på sett og vis. Jeg har et kjempeinntrykk av hele Norges Skiforbund. Det er inkludert smøretraileren, både det som blir gjort i traileren og utenfor. Vi må selvsagt vente og se hva som blir utfallet av granskningen, men jeg er veldig trygg på at det kommer noe godt ut av det.

– Så langt jeg kan se er ikke det noe gjennomgående her, uten å skulle dysse ned noe. Jeg føler det er ganske kraftige anklager, sier han.



UFORSTÅENDE: Sjur Røthe kjenner ikke igjen anklagene Frode Pedersen kommer med mot Skiforbundet og smøretraileren. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Ser du det mer som et enkelttilfelle?

– Jeg har et helt annet inntrykk av smøretraileren og de som jobber der. Det er nok de som jobber der som jobber mest når de først er på. De er ekstremt dedikerte til jobben de gjør og utrolig oppegående folk. Vi har en veldig god dialog. Det er de som er tettest på oss løperne i tillegg til trenerne. Vi er veldig sammensveiset, svarer veteranen.