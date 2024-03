Reagerer på Skistad-behandling: – Hører ikke hjemme

Svenske Linn Svahn er skuffet over at det var buing mot den norske sprintstjernen Kristine Stavås Skistad i Falun.

– Jeg sa i Trondheim at det ikke hadde skjedd i Sverige, men det skjedde likevel, sier Svahn til TV 2, og sikter til at svenske løpere reagerte på at de ble buet på i Trondheim.

Emma Ribom skulle vært foruten buingen.

– Vi fikk det i Trondheim, men jeg synes ikke det hører hjemme. Samtidig innser jeg at det er en del av toppidretten, sier svenske Ribom til TV 2.



LIKER SVENSK BUING: Den norske stjernen Kristine Stavås Skistad. Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

Ber svenskene slutte

Før løpet uttalte imidlertid Skistad til NRK at hun håpet å bli buet på.

Og før start var det buing mot Skistad, som svarte med å vinne overlegent og hysje på svenskene idet hun krysset målstreken først.

– Det virker som hun får energi av det, så kanskje svenskene skal slutte med det, sier Linn Svahn til TV 2.

HYSJET: Kristine Stavås Skistad tok en overlegen seier i Falun. Foto: TT News Agency / NTB

Hun fortrekker at alle løpere blir heiet frem i løypene.

– I USA var det et utrolig publikum, og alle ble heiet på. Det er mektigere enn buingen, sier Svahn, som ble nummer to på fredagens Falun-sprint.



Skistads svenskestikk

Skistad var fornøyd med å vinne i nettopp Falun.

– Det er ekstra stas å vinne i Sverige, sier hun til TV 2.



Hun setter seieren høyt – og sender et stikk til svenskene.

NABODUELL: Kristine Stavås Skistad vant foran Linn Svahn i Falun. Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

– Det var et tungt føre og en hard løype. Nå kan ikke svenske skylde på løypen, at den var for lett eller andre ting. Dette er nok en av mine største prestasjoner i livet, sier Kristine Stavås Skistad.

Konnerud-løperen mener unnskyldningene sitter løst hos svenskene.

– Det er mange unnskyldninger. Det er klart at man ikke alltid er på topp. Sånn er det ikke for meg heller, men i dag tror jeg ikke de kan komme med noen unnskyldninger, sier hun.

PALLEN: Linn Svahn, Kristine Stavås Skistad og Jonna Sundling. Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

– Det er mye på materiale eller løypene. Eller så er det noe annet. I dag har jeg tatt tre seirer på rad, så da må vi roe oss litt ned, sier Skistad.

Linn Svahn virker ikke å ha samme oppfatning.

– Jeg pleier ikke å tenke på det. Jeg tror alle i dag har sagt at det var en verdig gjort, sier Svahn.