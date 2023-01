Reagerer på dette: – Ikke fair play

Pärmäkoski tok seg videre med en 20. plass i lørdagens sprintprolog.

Det finske langrennsesset hoppet av før kvartfinalen.

I starten av januar måtte finnen bryte Tour de Ski med sykdom. Siden har hun vunnet ti-kilometeren i det finske mesterskapet.

TRAKK SEG: Krista Pärmäkoski stilte ikke til start i kvartfinalen. Finske Ilta-Sannomat skriver at hun ikke følte seg bra og ville spare seg til søndagens fellesstart. Foto: Edgar Eisner / BILDBYRÅN

Pärmäkoski hadde det tungt på samme distanse i verdenscupen fredag, hvor hun endte helt nede på en 20. plass.

Svenske Expressen, som henviser til finske medier, skriver at 32-åringen etter prologen meddelte at hun ikke følte seg bedre.

– Krista har dratt til hotellet. Hun vil spare seg til i morgen, siteres landslagskollega Jasmi Joensuu på.

Svahn reagerer

Forklaringen faller ikke i god jord hos svensk sprintstjerne.

Ebba Andersson kom på 31. plass i prologen og var den siste som ikke kvalifiserte seg. Lagvenninnen Linn Svahn reagerer på Pärmäkoskis valg.

– Jeg synes ikke at det er fair play, sier 23-åringen til Expressen.

– Hadde hun skadet seg, hadde det vært én ting. Men om hun ikke fullfører bare for å optimere sjansene sine neste dag … da kunne hun vel like gjerne droppet å stille opp, fortsetter Svahn, og understreker at hun «kanskje er litt farget» fordi det gikk utover lagvenninnen.

COMEBACK: Linn Svahn er tilbake i verdenscupen etter to skadeplagede år. Lørdag ble hun nummer fire på sprinten i Les Rousses. Helgen før var hun med å vinne lagsprinten. Foto: Edgar Eisner / BILDBYRÅN

TV 2s langrennsekspert er uenig med Svahn.

– Pärmäkoski stilte til start i prologen, gjorde sitt beste og hadde selvsagt håpet at kroppen skulle vært bedre. Da hadde hun også gått kvartfinalen, sier Petter Soleng Skinstad.

– Skal man reagere på noe, bør FIS heller ha et system som gjør at dersom noen sier ifra mellom prolog og heatvalg at de ikke skal gå, vil nummer 31, 32, 33 og så videre rykke opp for å få fulle heat, argumenterer han.

UENIG: TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Expressen får bekreftet at det ikke er aktuelt å straffe Pärmäkoski.