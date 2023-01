Reagerer på bildene: – Få henne ut!

– Det er så snilt at de bryr seg om meg. Jeg tenker det er veldig søtt.

Slik innleder Jessie Diggins intervjuet om hvorfor de gode resultatene har uteblitt.

31-åringen ble nummer 40, hele to minutter og ti sekunder bak vinner Frida Karlsson på 10-kilometeren i Oberstdorf tirsdag.

– Vi ser deg vanligvis i toppen, hva skjedde? spør TV 2s reporter.

– Jeg gjorde en tabbe da jeg ikke ba om nok feste. Det var veldig, veldig vanskelig for meg når jeg må «løpe», men jeg bestemte meg for at dette var muligheten for å jobbe med det, og jeg gjorde det, sier Diggins til TV 2.

Etter svaret ble intervjuet avbrutt av den amerikanske leiren.

TØFT: Jessie Diggins fikk det ikke til å stemme. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Diggins var blant favorittene til å vinne Tour de Ski sammenlagt før rennet startet, men etter tre etapper er hun på 35. plass sammenlagt – fire minutter og 17 sekunder bak leder Karlsson.

– Vondt å se på

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad rister på hodet og mener Diggins bør tas ut av Tour de Ski.

– Nå må de amerikanske lederne komme seg på jobb og få Jessie Diggins ut av Touren. Dette er jo bare vondt å se på. En av verdens beste skiløpere ser ut som en skygge av seg selv, skriver Skinstad.

Skinstad får støtte av Petter Northug.

– Det er veldig tydelig å se på kroppsspråket at ting ikke fungerer. Jeg håper det var siste vi så av henne i årets Tour, sier TV 2s langrennsekspert.

HARDE TAK: Langrennstjernen Jessie Diggins slet med festet under skiene. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Vil ikke gi seg

Under løpet så amerikaneren tydelig preget ut, og slet med å henge med resten fra start.

– Det er mange år siden vi har sett hun så svak, sa Viaplay-kommentator Jørn Sundby under Jessie Diggins løp.

Selv har 31-åringen ingen planer om å gi seg

– Du skal ikke gi deg bare fordi det er hardt. Det er en viktig beskjed til de unge, sier Diggins til Viaplay.