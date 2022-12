Råsterk Udnes Weng: – Skjønner ikke helt hva jeg driver med om dagen

Tiril Udnes Weng kjempet om seieren, men Frida Karlsson ble akkurat litt for sterk. Foto: Heiko Junge

Tiril Udnes Weng viste nok en gang at hun er en å regne med denne sesongen med en sterk 2. plass på kvinnenes fellesstart.

– Dette var langt over det jeg turte å håpe på. Jeg fryktet at det skulle bli en tøff dag i dag, men jeg har gode bein om dagen og da blir det moro, sier Udnes Weng og smiler bredt.

– Selv om luken opp til de foran ble ganske stor på midten av sisterunden, hadde jeg tro på at vi kunne ta det. Så lot jeg de andre gjøre jobben, og så hadde jeg et lite gir ekstra. Men jeg skulle gjerne tatt seieren når man først er såpass høyt oppe, utdyper Udnes Weng som leder verdenscupen sammenlagt.

Her tar Karlsson seieren: – For et skirenn!

– Skjønner ikke helt hva jeg driver med

På oppløpet gikk Udnes Weng for seieren, men Frida Karlsson ble akkurat litt for sterk i spurten.

– Jeg tenkte egentlig at jeg burde vinne, for jeg er jo sprinter. Men Frida hadde en bra spurt, så jeg måtte nesten bare holde sporet hennes og håpe på at ingen tok meg igjen, sier Udnes Weng.

– Hvor fornøyd er du med helgen totalt sett?

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg vet ikke helt om jeg skjønner hva jeg driver med om dagen. Jeg må bare prøve å holde denne flytsonen så lenge jeg kan, så blir det godt med litt hvile nå, tenker jeg.

Karlsson-rykk

Frida Karlsson rykket og skaffet seg en luke på rundt 20 meter ut på den siste runden.

– Frida tok nok de andre litt på senga der. Men det burde ikke være overraskende, basert på det vi så i Ruka, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

Men Karlsson stivnet og ble kjørt inn av tyske Katharina Hennig og Ebba Andersson.

– Jeg er glad for at Ebba og Hennig kom opp, for jeg trengte den hjelpen for å holde farten, sier Karlsson til TV 2.

Hennig brakk staven

Tyske Hennig var en av de store forhåndsfavorittene, men i duellen med Andersson og Karlsson var hun uheldig og brakk staven på sisterunden. Dermed var det en svensk duo i front.

Inn i den siste bakken kom Heidi Weng, Tiril Udnes Weng og Kerttu Niskanen opp i rygg.

– For et fantastisk drama, utbryter kommentator Marius Skjelbæk.

– Alle sa det ville koste veldig mye å ligge først inn på stadion, men likevel valgte jeg å gå på der. Jeg vet ikke hva som skjedde, men det fungerte, sier Karlsson og ler.

Karlsson ble for sterk på oppløpet og vant 20 kilometeren foran Udnes Weng. Andersson ble nummer tre.

– En fantastisk løst fellesstart av Tiril Udnes Weng. Hun går så riktig underveis, er med feltet. Den utviklingen her viser at hun skal være med å kjempe om verdenscupen sammenlagt. Hun viser at hun er bunnsolid, sier Northug som også hyller Karlsson:

– Hun så litt kokt ut, men fikk rygg på Ebba og satte nok fort til at det ble for tøft for Tiril.

– Det er så fortjent at Karlsson tar dette. Hun var mest offensiv, hun prøvde. For en skiløper, følger Skjelbæk opp.