Raser mot VM-profilens bruk av privatfly: – Ille og absurd

MEDALJEVINNER: Astrid Øyre Slind med sin bronse under medaljeseremonien i Kranjska Gora under ski-VM 2023 i Planica, Slovenia lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Det var Team Aker Dæhlie-sjef Knut Nystads som opplyste at bronsevinneren på helgens skiathlon i VM, Astrid Øyre Slind, blir hentet i mangemilliardær Kjell Inge Røkkes luksuriøse privatfly neste lørdag for å rekke skiklassikeren Vasaloppet i Sverige etter tremila i VM.

– Det er et av Kjell Inge Røkkes privatfly som henter Astrid. Flere samarbeidspartnere tar regninga i et spleiselag. Det er fire av dem som reiser ned for å se henne i aksjon på tremila, før de tar henne med hjem igjen, opplyste Team Aker Dæhlie-sjef Knut Nystad til Adresseavisen.

REAGERER: Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, reagerer på Astrid Øyre Slinds bruk av privatfly. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Absurd og ille

Men Øyre Slinds bruk av privatfly får miljøorganisasjoner til å reagere. Leder i Greenpeace, Frode Pleym, beskriver det hele som et eneste stort paradoks.

– Vi i Greenpeace mener at alle privatfly bør forbys. Det er rutefly som må gjelde når folk har behov for å fly. Det er utgangspunktet, sier Pleym til TV 2, og fortsetter:

– Så er det selvsagt ille og et stort paradoks at idrettsutøvere som lever av hvite vintre bruker fremkomstmidler som innebærer det stikk motsatte. Det er absurd at våre vintersportsutøvere som er avhengig av å få ned utslippene bruker privatfly, mener Greenpeace-lederen.

Han synes også at signaleffekten og dømmekraften Øyre Slind viser er under enhver kritikk.

– Se på hva skiskytterne og Aleksander Aamodt Kilde har gjort, de har gjort det klart at de er urolige for klimaendringene, og jobber for å få utslippene ned for fremdeles ha hvite vintre. Det gjelder å være gode forbilder, og det er rett og slett et dårlig forbilde å si «ja takk» til Røkkes privatfly for å rekke et renn, fastslår Greenpeace-lederen.

INNRØMMER: Sjur Ole Svarstad medgir at det ikke er miljøvennlig å ta privatfly. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Nei, det er nok ikke miljøvennlig

Planica-VM fronter seg som et «grønt verdensmesterskap» med fokus på gjenvinning og bærekraft. Trener Sjur Ole Svarstad innrømmer at det å bruke privatfly ikke er miljøvennlig.

– Nei, det er det nok ikke. Men hjem må hun uansett, sier Svarstad til TV 2, og fortsetter:

– Hun har ambisjoner om å vinne Vasaloppet, det er nok det største Øyre Slind kan oppleve. Så jeg tror det blir tilrettelagt for det. Jeg legger meg ikke oppi det, vi må konsentrere oss om det vi driver med her nede, påpeker han.

Trenerkollega Stig Rune Kveen varsler imidlertid en prat med Øyre Slind.

– Astrid skal gå tremila her på lørdag, og hva hun gjør etter tremila skal hun få bestemme selv. Jeg har ikke tenkt så mye på reaksjonene på det med privatfly ennå, men kanskje vi skal ta en vurdering på det senere, varsler Kveen.

– Nå må vi for vår del konsentrere oss om at Astrid skal gå skirenn her i Planica, og jeg har klokketro på at hun skal gjøre det bra på den tremila her. Det er det vi har fokus på nå, poengterer Kveen.

FORSVARER LAGVENNINNEN:. Sølvvinnere Anne Kjersti Kalvå (t.v.) og Tiril Udnes Weng etter lagsprint fri teknikk under ski-VM 2023 i Planica, Slovenia. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Sølvjentene: – Synes det bare er kult

Sølvinnerne på søndagens lagsprint, Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng, unner lagvenninne Øyre Slind å bli flydd til Sverige i Kjell Inge Røkkes luksuriøse privatjet.

– Det er ikke så mange i livet man kan få oppleve noe så stort som en VM-tremil, og så rett til Vasaloppet og muligens vinne der. Jeg synes det bare er kult. Man kan ikke alltid tenke på alle konsekvensene av ting, sier Anne Kjersti Kalvå til TV 2, og får full støtte av sølvvenninnen Tiril Udnes Weng.

– Skulle hun tatt tog til Sverige så ville hun ikke hatt en eneste mulighet for å rekke Vasaloppet, så da må det nesten bli sånn, konstaterer Udnes Weng.

BØR VÆRE STOLT: Petter Northug mener Øyre Slind ikke bør ha noen betenkeligheter med å fly privatfly. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Rikinger flyr flere unyttige reiser med privatfly

TV 2-ekspert Petter Northug vil heller ikke kritisere Øyre Slind for bruken av privatfly.

– Jeg forstår Astrid veldig godt. Hun har en råsterk mulighet for å ta medalje og vinne i VM på lørdag, og så reise til Sverige og vinne der. Jeg synes derfor at hun skal være fornøyd med den løsningen, og flagge den for hele verden og vise alle at hun er stolt over å ha den muligheten, mener Northug.

Han minner om at rikinger flest bruker privatfly til flere unyttige reiser enn det som er tilfellet for Øyre Slind.

– Ja, rike folk flyr mye mer uviktige reiser enn det Astrid skal gjøre. Jeg håper derfor at hun koser seg hver bidige sekund til Sälen i det privatflyet, og fly dit uten å ha noe som helst dårlig samvittighet, slår Northug bestemt fast.

FNYSER AV NORTHUG: Greenpeac-leder Frode Pleym. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Fnyser av Northug-argument

Greenpeace-leder Frode Pleym fnyser av Northugs argument om at andre bruker privatfly, som for eksempel personer i næringslivet og mennesker med mye penger, oftere enn Øyre Slind. Det er ingen unnskyldning, mener han.

– At noen i næringslivet for eksempel bruker enda mer privatfly, er ikke en unnskyldning for at noen kan fly litt. Det drar helt i feil retning. Her handler det om å beskytte sporten de elsker, og bidra til at det også blir skirenn i fremtiden, påpeker Frode Pleym.

Og slår bestemt fast:

– Det finnes faktisk bare dårlige unnskyldninger for å ta forurensende privatfly. Å rekke Vasaloppet er definitivt en av dem.

Greenpeace-lederen kommer med en klar oppfordring til Kjell Inge Røkke og andre milliarder om umiddelbart slutte å bruke privatfly.

– Greenpeace vil forby bruken av privatfly og kortdistanseflyvninger i Europa der det allerede finnes gode togforbindelser. Vi vil at rikinger som Røkke skal parkere privatflyet sitt for godt, og aller helst sette seg på toget som folk flest, konstaterer Frode Pleym.

TV 2 har ikke lykkes med å komme i kontakt med Øyre Slind om privatfly-kritikken, men får opplyst at hun vil være tilgjengelig for media senere i VM.