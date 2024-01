Raser etter syrlig norsk stikk: – Respektløst!

– Det er respektløst, sier Linn Svahn tydelig provosert over Skistads siste stikk og ser rett inn i TV 2s kamera.



Det er to dager siden lagvenninne Emma Ribom gikk ut av målområdet i tårer.

Svensken var forbannet på Stavås Skistad etter å ha falt ut av sprinten. Ribom mener at hun i semifinalen ble overkjørt bakfra og at den største norske sprintstjernen skulle vært disket.

Det svenske laget stormet til juryrommet for å få Skistad disket. Det ønsket fikk de ikke oppfylt.

En time senere sikret den norske sprinteren seg en andreplass. Da hun etter løpet ble konfrontert med uttalelsene fra Ribom, smilte hun godt.

– Totalt overkjørt bakfra? Det blir vel litt å overdrive. Jeg tror jeg var så vidt borti staven hennes. At jeg overkjører henne bakfra, blir litt voldsomt, sa hun til TV 2.



– De bor der inne, uttalte Skistad til Nettavisen om svenskenes tur i juryrommet.



Senere samme kveld, før hun reiste hjem fra Sveits, skrev hun følgende på Instagram:

«Hjem å trene, mens svenskene holder på i juryrommet».



Lar seg provosere

Skistads innlegg blir ikke tatt godt imot i den svenske leiren.

– Om en løper får et løp ødelagt på grunn av en hendelse, så synes jeg at man skal ha veldig mye respekt når man uttaler seg etterpå. Jeg synes det er veldig vanskelig å forstå hvordan Emma skal ramle rett før oppløpet, uten at det er noe som skjer. Såpass godt kjenner jeg Emma, og så god vet jeg at hun er. Jeg vet selv hvordan det er å gå inn på et oppløp, det skal mye til for at du faller ned på rumpa dersom ingenting har skjedd, sier Svahn.



– Hvilken relasjon har dere?



– Hun er en av våre største konkurrenter, men også ei vi forsøker å prate litt med etter konkurransene. Jeg vil ikke si at vi har noen spesiell relasjon, men vi konkurrerer mot hverandre, og det er det.

– Tror du at du vil si til henne neste gang at du synes det er respektløst?

– Jeg vet ikke, vi vet jo ikke når vi sees neste gang. Jeg er ikke den som er langsint. Hvis noen spør meg hva jeg synes om situasjonen så kommer jeg til å si det, men jeg kommer ikke til å gå en måned etterpå å snakke om hva som skjedde i begynnelsen av januar, svarer Svahn.

Heller ikke Frida Karlsson liker Skistads stikk spesielt godt.

– Ja… Hva synes jeg om det? Det er mye Kristine over det.

– Hva mener du med det?

– Spesielt på sosiale medier er hun glad i å være ute og svinge litt.

– Å strø salt i såret



Når TV 2 møter Emma Ribom på pressetreffet til de svenske løperne på hviledagen i Val di Fiemme, har hun forsøkt å legge situasjonen bak seg.

– Jeg prøver å slippe det litt, men det er klart at det var frustrerende i og med at vi går for mer enn ett enkelt løp. Vi er midt i en tour og for meg var det viktige sekunder og en nøkkeldag, så det er synd at det endte som det gjorde.

– Hva tenker du om det hun skriver på Instagram?

– Nei, men jeg vet ikke. Det får stå for hennes regning. Det blir litt som å strø salt i såret, men det får stå for hennes regning.

– Dere reiser mye rundt og konkurrerer mot hverandre. Hvor godt kjenner dere hverandre?

– Jeg har ikke pratet så mye med henne. Det er mer «grattis», «imponerende» og «bra løp» og sånne fraser, så jeg vil ikke si at jeg kjenner henne så veldig godt.