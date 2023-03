Pådro seg brudd i hånden i raseri

Håvard Solås Taugbøl ble så sint da han røk ut av VM-sprinten i Planica at han slo til en stolpe og pådro seg et brudd i hånden, skriver GD.

Bruddet i knoken på lillefingeren gjør at Taugbøl ikke kan konkurrere mer denne sesongen, opplyser han til avisen.

– Det er typisk at alt skal komme på én gang, men nå skal jeg ha gips en ukes tid. Når den tas av, venter tre til fem uker uten belastning. Sesongen er dermed over, slår Lillehammer-løperen fast.

Svensken saboterer: – Kan ikke være lov!

– Var forbanna



Taugbøl ble taklet av svenske Marcus Grate og falt fra avansementet i kvartfinalen på VM-sprinten. Da tok frustrasjonen overhånd.

– Etter at jeg kom ned i kjelleren på stadionbygget, tok sinnet meg skikkelig. Jeg slo knyttneven i en stolpe. Egentlig er jeg en sindig kar, men da var jeg forbanna, forklarer Taugbøl.

– Jeg er mer skuffet over sprinten enn det som skjedde med hånden. Jeg tror skuffelsen vil sitte i en god stund, og det blir tungt å se de siste verdenscuprennene på TV.

Juryen ble slaktet

Svenske Grate ble ikke disket etter manøveren som knuste Taugbøls VM-drøm. Det fikk TV 2s langrennsekspert til å rase.

– Hvis du bryter reglene og enten tjener på det selv eller ødelegger for andre, så skal det være rødt kort. Derfor er dette skandaløst dårlig dømt, sa Petter Skinstad.

Juryens svenske leder, Mikaela Sundbaum, ville ikke kommentere kritikken og henviste til renndirektør i FIS, Michal Lamplot. Han har i etterkant innrømmet at avgjørelsen kunne sett annerledes ut.

– Vi baserte avgjørelsen på TV-bildene. Ut i fra disse bestemte vi oss for at det var nok å gi en muntlig advarsel. Da vi fikk se nye bilder, fikk vi et nytt syn på saken som gjorde at utfallet kanskje kunne blitt annerledes, har Michal Lamplot forklart TV 2.

Petter Skinstad mener det burde vært mulig å unngå feilen.

– Det er slett juryarbeid. De burde ha noen fra juryen i TV-bussen til enhver tid, slik at de har tilgang på alle bilder og repriser. Denne situasjonen var veldig åpenbar, så jeg lurer fælt på hvilke bilder de har sett i ettertid og skjønner ikke unnskyldningen, sier Skinstad.

