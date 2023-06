Overopphetet Northug: – Ville legge meg i elven

Unggutten Oskar Opstad Vike (19) imponerte med en overraskende seier i det knallharde Kanalrennet under Telemarksveka.

Petter Northug (37) fikk det svært tøft utover i rulleskirennet. Skistjernen endte på 26. plass, 4.53 min bak vinneren.



– Ut på andrerunden hadde jeg lyst å skjære til venstre og legge meg i elven. Jeg var overopphetet. Jeg fikk rett og slett bank. Det var et tøft løp. Det var tungt på sisterunden, sier Northug til TV 2.

– Vurderte du å bryte?

– Hadde jeg visst at det var muligheter for å bryte, så hadde jeg gjort det. Men man må gå inn til mål. Det ble en bra økt. Det er artig å være ferdig med årets første rulleskikonkurranse.

Trønderen tror flere slet med den høye temperaturen under det 50 kilometer lange rennet.

– Jeg tror det er flere som kjenner varmen. Det er et vanvittig nivå på feltet. Det er mange som trener bra. I Norge er det skyhøyt nivå på et sånt rulleskirenn. Da er det tøft for en mosjonist å være med på den leken her.

Selv om Northug betegner seg som en mosjonist, har han skumle planer for vinteren.

Northug måtte jobbe hardt for å komme seg til mål i Telemark. Foto: Yngve Sem Pedersen

– Målet er å gå en del langløp igjen i vinter. Men jeg må bevege meg fra mosjonist til eliteutøver på treningsfronten. Kanskje det blir litt artigere å konkurrere i vinter.

– Skal jeg være med på leken, så må jeg trene. Så jeg må holde meg unna stranden, is og sol. Jeg må holde meg i skyggen, sove og trene, sier Northug med et smil.

Oscar Vike vant rennet foran Daniel Stock og Andrew Musgrave.

– Det er gøy. Det er folk jeg ser opp til. Det er kult å slå nedenfra, sier Vike til TV 2.