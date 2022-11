Østberg tilbake: – Hun kan vinne VM-gull

Mandag ble det klart at Ingvild Flugstad Østberg kan stille til start når langrennssesongen går i gang igjen.

– Norge får trygghet og rutine. Det er godt for henne å få grønt lys før Beitostølen, da slipper hun maset, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

Petter Northug tror Flugstad Østberg kan hevde seg under VM i Planica. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det var Flugstad Østberg selv som fortalte at hun er klarert for å gå skirenn under en seanse på Olympiatoppen mandag.

Northug tror 31-åringen kan hevde seg i verdenstoppen allerede til vinteren, og at hun blir å regne med under VM i Planica.

– En Ingvild i form kan ta opp kampen med de beste. Det trenger vi på det norske laget. Hun er en medaljekandidat om hun holder seg frisk. Hun kan også vinne gull i VM, sier Northug.

– Det enkleste er å gå fort på ski

Denne sesongen står den tidligere verdensmesteren utenfor landslaget. Før et eventuelt VM skal hun forsøke å kvalifisere seg til å få gå renn i verdenscupen.

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad er spent på hvilket nivå Flugstad Østberg har inne.

Landslagstreneren er spent på nivået til Flugstad Østberg. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Dette er en gladnyhet. Ingvild er en merittert løper som forhåpentligvis Norge kan dra nytte av til vinteren. Det er kjekt å høre at hun har gjort jobben, så blir det spennende å se hvilket nivå hun er på, sier Svarstad til TV 2.

Allerede neste helg skal de norske eliteløperne delta under nasjonal åpning på Beitostølen.

Landslagstreneren vil ikke gi et spesifikt krav til hva som må til for at Østberg skal kunne kvalifisere seg til verdenscupen allerede der.

– Det enkleste er å gå fort på ski. Jeg skal ikke si noe om plasseringskrav. Hun skal få komme i gang med sesongen. Ingvild har trent bra og hun holder et godt nivå. Det er ikke lenge til Beitostølen, da får vi en pekepinn på hvor landet ligger. Uansett er det veldig kjekt at hun er med i dansen igjen, sier Svarstad.

Svarer om Northug-flørt: – Ding, ding!

Landslagsledelsen har den siste tiden hatt dialog med både Østberg selv, og hennes personlige trener, Pål Gunnar Mikkelsplass.

– Er det et fint tidspunkt for norsk langrenn på kvinnesiden at Østberg er tilbake?

– I en sesong der vi har mistet flere enere, så er hennes erfaring, rutine og nivået hun har på sitt beste absolutt et tilskudd til norsk langrenn nå, sier landslagstreneren om comebacket.

– Jeg må vite at jeg har forsøkt alt

– Vi trenger hver eneste løper som kan ta pallplasser

Det er 15 år siden Flugstad Østberg ikke var en del av det norske kvinnelandslaget i langrenn.

Landslagsløper Tiril Udnes Weng mener dagens gladnyhet er positivt for Norge.

– Det er ingen tvil om at det styrker det norske laget. Ingvild er, eller har i alle fall vært, en av verdens beste langrennsløpere. Det er ingen tvil om at det er en stor styrke å få henne tilbake, sier Weng når hun får høre om den godkjente attesten.

Tiril Udnes Weng tror Flugstad ØStbergs comebavk er en styrke for Norge. Foto: Lise Åserud

Skiløperen fra Nes er imponert over langrennskollegaen.

– Det er umulig å sette seg inn i situasjonen, men det har jo tatt noen år. Det er imponerende at hun har klart å holde motivasjonen oppe. Jeg er ikke overrasket over at Ingvild er rå, men det er imponerende at hun har fått det til, sier Udnes Weng.

I en tid hvor det er lave forventninger til de norske langrennskvinnene, er hun enig med sin landslagstrener om at Flugstad Østbergs opptur kan bli viktig for Norge.

– Vi trenger hver eneste løper som kan ta pallplasser i verdenscupen. Det er Ingen tvil om at det er positivt for Norge.